中共解放軍後勤工作會議22日起一連兩天在北京召開。中共中央軍委主席習近平作出重要指示，強調著力建設一切為了打仗的後勤，加快建設現代軍事物流體系和軍隊現代資產管理體系，為實現中共建軍一百年目標提供有力支撐。

新華社報導，習近平強調，中共十八大以來，軍隊後勤戰線堅決貫徹黨中央和中央軍委決策部署，聚焦保障打贏，積極改革創新，著力建設一切為了打仗的後勤。希望全體深入貫徹新時代黨的強軍思想，深入貫徹新時代軍事戰略方針，加快推進「十四五」規畫任務落實，加快建設現代軍事物流體系和軍隊現代資產管理體系，加快推動現代後勤高質量發展，為實現建軍一百年奮鬥目標提供有力支撐。

中共政治局委員、中央軍委副主席張又俠出席會議並講話。他強調，圍繞支撐實現建軍一百年奮鬥目標，聚力創新轉型，突出規範集約，注重自身過硬，扭住現代軍事物流體系和軍隊現代資產管理體系建設不放鬆，加緊破解後勤保障短板弱項，奮力建設強大的現代化後勤。另外，此次會議還就建設現代軍事物流體系和軍隊現代資產管理體系相關問題進行研究。

值得注意的是，習近平還曾於今年10月25日至26日召開全軍裝備工作會議。他強調，加緊構建武器裝備現代化管理體系，全面開創武器裝備建設新局面。

今年為解放軍建軍94周年，習近平曾稱實現「建軍一百年奮鬥目標」，是中共中央和中央軍委把握強國強軍時代要求作出的重大決策，是關係國家安全和發展全局的重大任務，是國防和軍隊現代化新「三步走」十分緊要的一步。

中共「建軍百年奮鬥目標」首次被提出是在2020年10月底發布的中共十九屆五中全會公報，將「確保2027年實現建軍百年奮鬥目標」，作為中國加快國防和軍隊現代化的重要目標。