經濟部工業局主辦的Mobileheroes通訊大賽，被業界美譽為「通訊奧斯卡」，迄今已邁入第20屆，競賽的最大特色是，全數競賽題目來自企業，獎金也是由企業贊助。本年度共獲27家贊助廠商支持；競賽作品要求須實作，鼓勵團隊開發兼具實用性與跨領域的解決方案，提高商品化。

今年的競賽主題包括聯網未來挑戰賽、Connectivity Innovation Awards(國際賽)、新世代5G+用戶端與小基站天線系統設計競賽，以及5G領航創新應用競賽。共有788個團隊、1265名英雄角逐總獎額高達480萬元的獎勵與桂冠。國際賽進入第二年，雖因疫情關係，本屆所邀請的海外優秀團隊，僅能透過線上視訊等方式提出創新應用作品。但仍吸引來自斯洛伐克、瓜地馬拉、墨西哥、厄瓜多、摩洛哥、德國、土耳其、美國、加拿大及我國等43支隊伍報名參賽。藉著通訊大賽平台，讓國內外競賽團隊能互相交流觀摩，也為企業創造合作機會。

各項作品經過五個月實作與優化，由評審團選出四大競賽的優勝團隊。最高榮譽得獎者分別為Connectivity Innovation Awards國際賽冠軍：RUNWITHIT Synthetics；聯網未來挑戰賽冠軍：凌波股份有限公司；新世代5G+用戶端與小基站天線系統設計競賽亞軍：一鏡上身放眼全球、大金屬時代(冠軍從缺)；5G領航創新應用競賽冠軍：實境共創。所有優勝團隊都於線上設置攤位同步展出，讓參觀民眾一同體驗各種創新的智慧聯網與5G應用，見證通訊大賽培育人才的成果。

經濟部工業局指出，通訊大賽是個與時俱進的平台，依據產業發展軌跡訂定適切的競賽主題，鼓舞與挖掘社會青年蓬勃的創意，協助產業注入創新力、創意與活力，也強化台灣資通訊產業在全球的重要地位。

今年參與贊助與合作的企業包括：中華電信、遠傳電信、亞太電信、高通、桃園國際機場、思科、亞旭電腦、華電聯網、聯發科技、仁寶電腦、廣達電腦、和碩聯合科技、英業達集團、啟碁科技、川升、耀登科技、連騰科技、工研院、智崴集團、采威國際、智慧時尚、日月光半導體、華亨科技、南亞科技、無間科技、T客邦、Makerpro等等。企業代表不但出題而且擔任評審，在競賽過程中給予團隊各種指導，讓團隊獲益良多，獲勝隊伍更可獲得企業提供的贊助資源，包括行銷宣傳、工作職缺等等。多家企業提供企業獎項，讓參賽團隊有機會與企業合作運用企業研發資源，加速商轉進入全球智慧聯網生態圈。