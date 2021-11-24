勞動部24日公布最新無薪假統計，目前有2989家事業單位、2萬4915人正在實施無薪假，與上周相比，家數小幅增加、但人數減少逾600人。勞動部官員表示，這一期主要為住宿及餐飲業無薪假實施人數減少約1千多人，主要是有大型連鎖吃到飽餐飲業者看到人潮回流，提前停止實施無薪假所致。

與前一周相比，勞動部這一期公布的統計資料，家數淨增37家、人數淨減619人。從行業別來看，實施人數最多的仍是支援服務業（旅行社），有1366家事業單位、9364人正在實施無薪假，其次為住宿及餐飲業，368家廠商、6544人正在實施，第三則為批發及零售業，有499家、2495人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，住宿及餐飲業有明顯的減少，主要是因為有大型連鎖吃到飽餐廳通報停止實施減班休息。他說，這連鎖業者原訂實施減班休息至年底，現在業者看到振興五倍券帶來的人流復甦，決定提前1個月停止實施無薪假，而且越接近農曆過年，住宿及餐飲業、批發及零售業的情況會越好。

支援服務業（旅行社）仍是無薪假的重災區，黃維琛指出，由於受到COVID-19疫情影響，邊境管制的條件沒有改變下，旅行社仍僅能採減班休息因應，這同樣也影響部分住宿業，如果是以國外觀光客為主的旅宿業仍會受到影響，估算整體與邊境管制相關而實施無薪假的人數有1萬多人，「除非邊境開放，否則這群人很難解除無薪假」。

從地區別來看，台北市仍是全台之冠，有844家、8847人實施無薪假，其次為新北市，有327家、3512人，第三則是台中市有385家、3207人正在實施無薪假。