華南銀行公告，申購樂富一號不動產投資信託基金受益證券，共4000萬單位，每單位價格為新台幣10元，交易總金額為4億元。

此次的交易相對人為富邦綜合證券股份有限公司。華南銀行指出，此次取得或處分之具體目的或用途為銀行業資金運用。