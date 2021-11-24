華南銀行申購樂富一號不動產投資信託基金4億元 18:452021/11/24 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華南銀行公告，申購樂富一號不動產投資信託基金受益證券，共4000萬單位，每單位價格為新台幣10元，交易總金額為4億元。 此次的交易相對人為富邦綜合證券股份有限公司。華南銀行指出，此次取得或處分之具體目的或用途為銀行業資金運用。 台英租稅協定修約 檢視避稅利益 中國建經完成大同大樓都更案簽約 助陣新南向 輸銀完成越泰轉融資銀行合作展期 土銀主辦 仲信國際融資租賃聯貸簽約 #華南銀行 #申購 #樂富一號 #不動產投資信託基金 #受益證券 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 低軌衛星夯 科技趨勢商機噴發 04:102021/11/24 投資理財 台股基金八強擁1,300億 大者恆大 04:102021/11/24 專題周報 經濟強勢復甦 越股後市可期 04:102021/11/24 投資理財 達麗高雄岡山商場 明年開幕 04:102021/11/24 證券．權證 吳一揆：台壽加碼台股 無上限 04:102021/11/24 財經要聞 專家傳真－安養信託 從人間菩薩變苦行僧 04:102021/11/24 專題周報 投資級債券 後市看俏 16:492021/11/24 財經 資金回補 菲泰印尼表現最亮眼 04:102021/11/24 投資理財 興富發法說釋利多：今年EPS一定有6元以上 15:292021/11/24 財經 財經熱門新聞 這群人瘋狂賣股美股大崩？ 專家潑冷水：看馬斯克就知道 - 財經 台股高股息ETF規模 爆發 - 財經要聞 - 工商時報 北市47年透天厝2.2億天價賣掉 專家大驚：這兩人都賺到 - 財經 1分鐘讀財經》矽晶圓產業大爆發 專家喊買這3檔 - 財經 高端：新冠肺炎疫苗目標明年第一季陸續取得國際認證 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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