桃園市有名4歲女童疑似營養不良，於24日凌晨在睡夢中死亡，女童媽媽雖然有先察覺到女童出現呼吸困難，但想說休息一下就好，便沒有立即送醫，隔幾小時後再觸摸到女童已變成冰冷遺體。女童身上雖有多處瘀、擦傷，但不足以構成死因，檢警初步排除有虐待情事，詳情還有待下周解剖調查。

溫姓女子與前男友生下溫姓女童後分手，後來與周姓男子結婚後又生下1名女童。溫姓女童23日晚上躺在床上時就出現呼吸困難、頻率變慢的狀況，但溫女並沒有撥打求救電話給119，溫女原想說讓女兒休息一下即可，她也跟著去休息，直到24日0時許她起床上廁所才發現女兒沒有任何反應，她嚇得趕緊打給在外送貨工作的周姓丈夫。

丈夫要她趕緊查看女兒的狀況，溫女觸摸女兒身體時已呈冰冷狀態，她便抱著女兒從住處快步至聖保祿醫院急救。院方經過一番急救後，於3時許急救無效宣告不治送往桃園殯儀館，據了解，女童生前疑長期營養不良，頭部有瘀青、眼角有擦挫傷，下周將解剖釐清死因。

溫姓女子與周姓丈夫婚後除了溫姓女童外還育有1女，平時周姓丈夫在外從事送貨工作，溫女則擔任全職主婦，在家照顧2名女兒。溫女表示，溫姓女童在出生時心臟就有缺陷，且平時食量小，不過對於溫姓女童身上多處擦挫傷，夫妻倆一致否認有虐待，稱是溫姓女童自己跌倒所致。

家中還有1名2歲的妹妹，社會局家庭暴力暨性侵害防治中心主任林燕婷表示，妹妹的身體機能、身高、體重都在正常範圍，且該家庭並沒有不良紀錄，原本評估是否需找合適的親屬代為照顧，夫妻倆的親屬一時半刻找不到人，現已將妹妹安置到寄養家庭，之後會再找尋合適親屬進行評估，待父母親排除涉案嫌疑後也會再次評估其家庭狀況。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★中時新聞網關心您，有家暴事件請打113保護專線。