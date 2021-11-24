一名人妻在臉書貼出一張在手術室外頭的照片，向在裡頭動手術的老公喊話，「一定要活著平安出來」，文章曝光後，網友留意到原PO老公是動「結紮手術」都紛紛笑稱以後不用擔心懷孕了。

人妻在臉書開心分享，老公終於去動了結紮手術。（翻攝自臉書社團《爆廢公社二館》）

這名人妻24日在臉書社團《爆廢公社二館》發文，透過原PO貼出的照片可見，地點位於醫院的手術室外頭，而人妻焦急地寫下，「我等得好煎熬，拜託你一定要活著平安出來。」

不少網友看了文章冒出冷汗，好奇原PO的老公究竟在動何種類型的手術，結果原PO在文章下方回應，「等我老公出來，我一定會拍拍手在門口放鞭炮」，原來，原PO老公動的是結紮手術，甚至原PO還激動地在文末寫下「林娘終於不用再怕懷孕了X」，心情相當激動難耐。

文章曝光短短3小時，就吸引近7000位網友按下表情貼，網友紛紛回應，「不管是對內還是對外，都不用擔心了唷」、「笑死我了」、「男人內外雙贏！ 終於可以無套了」、「老公在外面也可以很放心了」、「這也不是百分百沒有命中率的」、「感覺板主很興奮……還是要小心呀……」。

根據衛福部衛教資訊顯示，男性絕育手術是將兩側的輸精管切除並綁住，主要是讓精液少了精蟲，不影響精液的量，但手術後仍需射精數10次徹底清槍，或是三個月回診檢驗精蟲數量，才能徹確定精液中沒有精蟲以達避孕效果。過去也不乏男性在動過結紮手術後，仍不小心讓另一半中獎的事，因此仍建議並行其他避孕措施。