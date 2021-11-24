近來氣溫驟降，台中市警第五分局東山派出所，日前接獲民眾報案需要協尋，張姓女子指稱，自己遠嫁日本、旅居國外，其81歲李姓母親獨居太原路3段某社區大樓裡，因一直無法與母親取得聯繫，請求警方協助，最後警方前往查看，李母受傷躺在地上5天，緊急送醫，所幸無大礙。

張女表示，她定時會與李母視訊，但已有5天聯繫不上媽媽，2天前請社區保全及秘書經理協助查看，保全表示確實已有2到3天時間未見李母出門。東山所警員劉欣威、陳佳祺獲報趕抵，警方聽見屋內有電視聲響，呼叫卻無人回應，最後請鎖匠開鎖，入內救援。

警方見張母衣著單薄地躺在地上無力，原來張母不小心跌倒，因劇痛無法起身，一待就是5天，期間均未進食及飲水，警方立即遞水給李母飲用並安撫李母情緒，同時請救護人員協助送醫，所幸無大礙。

警方呼籲，身為子女隨時多注意家中獨居長輩，除定時省親外，建議可再加裝監視器俾利觀察長輩動向，這次在日本張姓女子及時請警方協助到其母住處找人，及時將傷者送醫救治，順利完成救護任務。