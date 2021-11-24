證交所表示，明（111）年每日召開股東常會之公司家數限額依「公司治理3.0-永續發展藍圖」規劃，由90家調整為80家，若最近一年股東會（含臨時會）電子投票出席股份總數占公司已發行股份總數比率曾達50％以上，且章程載明採用董監候選人提名制者，不受每日登記80家之限制。

證交所指出，明年股東常會召開日期事前登記作業，各公司可選擇「證券暨期貨相關單位共用憑證」或「工商電子憑證」擇一辦理「股東常會日期事前登記作業」。

證交所為服務上市櫃及興櫃公司順利辦理明年股東常會召開日期事前登記作業，預計於11月及12月舉辦2次模擬測試（網址：https://siitest-va.twse.com.tw/），時程如下：

一、第一次測試：

（一）設定憑證IC卡作業，於11月29日00:00起，迄12月2日17:00止。

（二）股東會日期登記作業，於12月3日09:00起，迄12月3日17:00止。

二、第二次測試：

（一）設定憑證IC卡作業，於12月13日00:00起，迄12月16日17:00止。

（二）股東會日期登記作業，於12月17日09:00起，迄12月17日17:00止。

證交所表示，兩次測試作業皆須重新設定IC卡憑證作業後，始能辦理股東常會日期之事前登記測試事宜。為利公司熟悉作業方式，各公司宜把握兩次模擬測試機會，以免正式作業時有所疏漏。