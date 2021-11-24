壽險公司恐面臨「入不敷出」？據保發中心統計，今年前九月壽險各項保單給付逾1.45兆元，占總保費收入逾65％，創近年同期次高，9月單月保險給付占當月總保費的比率更逾75％，創27個月新高，若第四季情況加劇，有可能創此比率的全年新高。

也就是說壽險公司當月保費收入，有大部分必須作保險金給付，雖然壽險公司都有保留現金部位，但亦不排除有些公司可能當月保費收入不夠保險金支出，有可能要解定存、處份投資資產，才不會有流動性問題，若長期出現恐影響投資報酬率及獲利。

造成這種現象的原因有，一是金管會要強化壽險公司體質，在逐年強化監理下，各公司不敢大賣類定存保單或廣義的儲蓄險；二是低利率環境，短年期保單責任準備金利率逼近零，壽險公司宣告利率亦不如往年，固定利率短年期儲蓄險幾乎設計不出來，浮動利率保單對部分保戶吸引力不再，滿期金回流比率下降。

三是接軌IFRS17，壽險公司保單轉型，大賣投資型保單，且是月配息型躉繳類全委保單，續年度保費極少，且月月有類似解約金的給付，也會造成總保費減少、保險給付增加。

近20年來保險給付占總保費比重最高是在2011年，全年占率達64.4％，當年保險給付近1.42兆元，但總保費約2.2兆元，主要是當年金管會求利變年金必須收取附加費用、三年以上的解約費；躉繳六年期養老險責任準備金預定利率下降等，讓當年新契約保費逾14％，總保費也跟著衰退。

2011年前九月保險給付占總保費比率即近67％，是目前同期新高，之後壽險業即迅速調整商品步伐，連著八年新契約保費都在1.1兆元以上，甚至高達1.3兆元，總保費亦持續增加，最高到3.5兆元。

但這二年壽險公司開始調整保單結構，加上2020年出現新冠肺炎疫情，利率急降，新契約保費從2019開始已連二年衰退，去年新契約保費收入不到兆元，衰退28℅，但續期保費都維持成長，今年則是新契約保費成長，但續期保費大衰退近14％，全年總保費面臨3兆元保衛戰，且2022年續期保費可能還會持續衰退，若不升息，又有大量儲蓄險到期，則保險給付占總保費比重可能再攀高。