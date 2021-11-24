台南市新營區天鵝湖公園過去曾有幾對黑天鵝，但陸續因病死、受傷等，有些甚至莫名其妙消失。（張毓翎攝）

入冬後天氣涼爽，許多民眾到郊外踏青，台南市新營區天鵝湖公園環境清幽，常吸引外地遊客駐足，不過有民眾疑問，謂為「天鵝湖公園」竟不見半隻「黑天鵝」，有種「喝珍奶，卻沒吃到珍珠的失落感」。

新營區公所經建課長黃詵富解釋，天鵝湖公園舊名「埤寮埤」，直到新營區公所接管後，時任的新營市長黃金鏞，想把「埤寮埤」取個「唯美」一點的名字，才有「天鵝湖公園」這個名稱的誕生。

也因如此，引來居民反應，認為應在湖中放置黑天鵝，才算是「名符其實」，所以公所順應民情，從彰化種畜繁殖場引進黑天鵝，但當時湖面四周沒有設圍籬，黑天鵝會爬上岸，且若不適應環境，容易受傷、生病而折損，種種原因下，那時園內的黑天鵝全數陣亡。

到了前新營區長張睿民的時期，在民眾陳情下，盼重現天鵝湖公園「鵝鴨成群」的風光，公所又向彰化種畜繁殖場、頑皮世界動物園各引進了1對黑天鵝，另外還放養綠頭鴨、紅面番鴨等。孰料過沒多久，這2對黑天鵝被發現竟憑空消失，有民間傳言是「被外勞抓去吃掉的」；對此，黃詵富只說，至今連公所也不知為何會消失。

3年前，新營區公所獲贈2對黑天鵝，有1隻年紀較大的黑天鵝食慾不好，過2天就不幸身亡；另1對年輕的黑天鵝，其中1隻不明原因突然不見。黃詵富說，因為黑天鵝為一夫一妻制的動物，公所擔心這2隻落單後再發生不幸的事，決定送回頑皮世界動物園，最後這2對從放養到送回，前後不到半年時間。

黃詵富提到，鑒於過去這些慘痛的經歷，本著尊重生命、愛護動物的責任觀念，才決定不再放養。雖然沒有黑天鵝，但園內鳥類生態依舊豐富，舉凡五色鳥、夜鶯等都是這裡的常客，是民眾休憩、散步運動的好去處。