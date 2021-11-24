韓國國會國防委員會將明年的國防預算削減了4464億韓元（104.5億新台幣），從 55.23 兆韓元(1.293兆新台幣)減少到 54.78兆韓元(1.28兆新台幣)。許多高價武器都受到影響，包括F-35戰機、E-737預警機，以及AH-64阿帕契戰鬥直升機規模都會縮減。

韓國媒體報導，如果這個草案得到通過，明年的武器系統建設費用將比今年減少2666億韓元(62.43億新台幣)，這是15年以來，韓國首次的大砍武器採購相關預算。

受到影響的包括第2批「和平之眼」(Peace Eye)空中預警機，這是韓國代號，較通俗的名字是波音E-737或E-7A「楔尾鷹」(Wedgetail)，是一種先進的主動相位列式空中預警機。具備先期查覺敵方戰鬥機，和飛彈發射的早期跡象。雖然很重要，預算削仍然減了3283億韓元(76.8億新台幣)。

韓國國會刪去不少E-737預警機的預算。(圖/韓國空軍)

F-35A戰鬥機的預算減少了200億韓元(4.68億新台幣)。原本購買攻擊直升機的154億韓元(3.6億新台幣)被完全刪掉。建造輕型航空母艦爭議項目的72億韓元(1.68億新台幣)，削減到剩5億韓元(1200萬新台幣)。

買武器的錢被省到軍人待遇上，包括福利和津貼在內的費用增加了 2158 億韓元(50億新台幣)，軍官和士官的居住津貼從8萬韓元(1872新台幣)增加到 15萬韓元(3510新台幣)，這樣一來，相關預算就增加到 222億韓元(5.2億新台幣)。