國際海運總會（ICS）會長波森（Esben Poulsson）近日表示，全球供應鏈已經度過最糟情況，但仍有許多問題殘存，例如各國邊境管制及船員疫苗接種進度落後，導致海運人力調度困難。
波森接受CNBC新聞台訪問時表示：「儘管全球供應鏈動盪依舊，但我認為已經度過最糟情況。」
他表示全球零售商已提前預訂「大量」庫存，可望減緩年終購物季商品缺貨情形。此外，各大造船廠正加緊趕工新的貨櫃船，預計未來24至36個月將提升全球海運運量。
國際海運總會（ICS）會長波森（Esben Poulsson）近日表示，全球供應鏈已經度過最糟情況，但仍有許多問題殘存，例如各國邊境管制及船員疫苗接種進度落後，導致海運人力調度困難。
波森接受CNBC新聞台訪問時表示：「儘管全球供應鏈動盪依舊，但我認為已經度過最糟情況。」
他表示全球零售商已提前預訂「大量」庫存，可望減緩年終購物季商品缺貨情形。此外，各大造船廠正加緊趕工新的貨櫃船，預計未來24至36個月將提升全球海運運量。
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