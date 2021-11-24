瑞典國會今天投票通過繼續支持社會民主黨領導政府。前總理勒夫文辭職下台後，繼任者社民黨黨魁安德森成為瑞典史上第一位女總理。

瑞典經過前總理勒夫文（Stefan Lofven）被倒閣又上台，上台後又主動請辭的政治波動，今國會以175票過半數通過，繼續支持由社民黨（Social Democrats）帶領的執政黨團執政，也使得勒夫文的繼任者，原擔任財政部長的安德森（Magdalena Andersson）成為瑞典史上第一位女總理。

在勒夫文宣布辭職後，安德森成為繼任者的呼聲極高，也獲得社民黨黨內普遍支持，除了安德森在政治上的優異表現以外，也因為各界樂見瑞典出現女總理。

安德森雖在此次獲得國會多數支持，但上台後依然面對預算案的困境，目前中間黨已表示將不會支持執政黨團的預算案，而左派黨也提出比先前更加嚴格的合作條件，綠黨也表示若執政黨團的預算案未通過，他們將可能離開執政黨團。

面對執政黨團內部意見分歧，以及可能在右派黨團預算下執政的挑戰，安德森在上台後的記者會中表示，就算執政黨團提出的預算案不通過，她也不會辭職，她認為自己有領導瑞典的能力。

瑞典政府自稱女性主義政府，閣員男女比例也是5比5，女性議員占了國會的47%，國會中的8個政黨中，只有3位男性黨魁，其中綠黨是男女雙黨魁。