中央選舉委員會24日舉辦第3場全國性公民投票案第17案至第20案意見發表會，第4場第18案「反萊豬」意見發表會由正方代表國民黨婦女部主任林麗蟬（右）與反方代表經濟部長王美花（左），發表意見。（中選會提供）

「反萊豬」第三輪意見發表會 王美花迎戰林麗蟬上演女力對決｜2021.11.24

四大公投案將於12/18舉行投票，中選會自11/13起至12/11為四大公投案各辦理5場意見發表會。11/24日第18案公投電視說明會，正方為前國民黨立委林麗蟬，對上反方代表經濟部長王美花。王美花表示，萊豬怎麼會和美國沒關係？並強調萊豬並沒有任何食安疑慮。

王美花指出，所謂萊豬，是指豬在飼養過程添加萊克多巴胺，過了一段時間知會代謝掉，有一部分會殘留，所以國際上訂了安全容許值。今天開放不是第一次，9年前馬政府開放萊牛進口，開放後沒發生任何食安和健康問題。

王美花坦言，現在台灣進口豬肉，來自美國、加拿大、歐盟，有萊劑的就是美國，怎麼會跟美國沒有關係？開放萊豬，不會讓餐桌有恐懼，讓經濟有空間。「我也是兩個孩子的媽媽，AIT處長也是，她和她小孩吃美國豬，這個萊豬不是美國不吃讓台灣來吃，這是沒有安全疑慮的豬肉」。

王美花認為，食安不是用揣測、想像的，要有科學證據證明。萊牛已經開放9年，國人越吃越多，萊牛非常受到歡迎，沒聽過有食品疑慮，現在開放萊豬，一樣用國際標準，請專家做評估，並針對國情制定更嚴格的標準。

王美花表示，若真的不想吃，可以看產地來源，買不買、吃不吃可以自由選擇。國內疫情嚴重的時候，全世界也都發生疫情，買不到疫苗，美國前後總共捐了400萬劑疫苗給台灣，大家都很感恩，台灣人好客熱情，對別人的恩惠也都會記得，這樣的疫苗是美國FDA認證過的，美國萊豬也是FDA認證過的，怎麼會說美國萊豬有食安疑慮？

王美花也說，數十年來，美國是我們最重要的盟友，美國是在各方面讓台灣更強大的夥伴，內部政策雖常不一致，但對支持台灣的共識是非常高，也正是因為如此，蔡總統才會在去年想要克服沒解決的貿易難題。

王美花也問林麗蟬2個問題，萊劑餵給牛沒問題，但餵給豬有問題，如何告訴大家這不一致？和美國的關係重不重要，背棄對美國的承諾，這樣不會對台美經貿關係有影響嗎？

王美花不認同林麗蟬說，吃萊豬就是犧牲、投降，大家吃9了年的萊牛，有犧牲、有投降嗎？同時，豬和牛最大的不同，是台灣人吃豬很多，但9成以上是台灣豬肉，美國豬市佔率1成多，並沒有讓大家吃非常多外國豬。更不要說美豬標示的問題，萊劑是添加劑，2012年開放萊牛時就討論過不可行，添加劑有150幾種，這種要標示的話其他也都要，這就是WTO有不歧視原則。

王美花也強調，農委會主委陳吉仲也有澄清，萊劑不是保健食品，並指豬肉是台北之間長期以來的貿易障礙，美國對此也提出非常多的意見，且美國對很多盟友一碼歸一碼，不會因為關係好，就不提告。

王美花說，自己在不同政黨下工作過，雖然政策會不同，但台灣高度依賴外貿，對國際連結的政策，不管誰執政都沒改變。要盡量和國際接軌，就要簽自由貿易協定，台灣加入WTO之後簽的不多，是因為常常受到大陸打壓，現在有機會加入CPTPP，等於一次跟至少11個國家簽署自由貿易協定，如果可以加入，對產品競爭力會更好。

王美花表示，台灣為了加入CPTPP準備很久了，法規制度都做修改，而大陸的法規讓這些會員國有疑慮，我們現在是在賽跑，是跑在比較前面的。但是CPTPP是高標準自由貿易協定，這11個會員國都開放萊豬，甚至有6國在國內也使用萊劑，假設公投通過，不准萊豬進口，會被挑剔說不符合國際標準，等於搬石頭砸自己的腳。

王美花重申萊豬沒有食安問題，符合國際標準，要解決這個問題。若公投過了又關起來，就會自己把自己綁住，這樣是我們要的嗎？