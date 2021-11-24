蔡英文總統明天將赴桃園觀新藻礁、大潭藻礁和大潭電廠；總統府發言人張惇涵今在臉書表示，明天，總統不會踩上藻礁，這是第一件要跟大家報告的事。

張惇涵今在臉書指出，總統是要負責任地向大家說明，政府對於保護藻礁的成果，以及讓環境保護與國家發展取得雙贏所做的努力。

他說，大家都知道，蔡總統在擔任總統之前，曾經在2013年，應潘忠政老師等人的邀請，前往大潭電廠以南的觀新藻礁參訪，寫下了「藻礁永存」。

他說，當年，在許多朋友的努力下，桃園縣政府在2014年7月公告「桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區」；5個月後，桃園升格直轄市，鄭文燦當選桃園市長。

他指出，這幾年來，桃園市政府在文燦市長的帶領下，成立了全國地方政府的第一個海岸管理處，7年來投入超過8億預算，保護桃園的海岸生態。

他說，這當中，有4年的時間，他在桃園市政府工作，很清楚，因為許多人的努力，許多志工的投入，現在，許厝港國家濕地、草漯沙丘地質公園、觀新藻礁保護區，再加上新屋石滬群，都已成為生態亮點。

他說，時隔8年，舊地重返。「我們有信心，跟社會各界報告：觀新藻礁，我們守住了、我們保住了」。

他指出，同時，「我們也要負責任地跟大家報告，跟三接相關的，大家所關心的大潭藻礁，我們也盡了全力來守護」。

他指出，國民黨執政時期所規劃的三接，完全沒有把藻礁保育納入考慮。民進黨執政之後，不僅將開發規模從232公頃縮減到23公頃，開發規模少九成，而且三接也沒有蓋在藻礁上。現在，經濟部有專網，有24小時直播，都可以清楚看得到。

他說，而在跟很多環保團體和很多關心環保朋友們的溝通下，他們把三接再外推 455公尺；現在的接收站，距離岸邊1.2公里；還更進一步設立 ＃藻礁保育基金。「1.2公里有多遠？大概是從台北車站到中正紀念堂，大概是從桃園市政府到大廟景福宮」。

他說，他們用最大的誠意，和各界關心環保的團體與朋友們溝通，也用最大的努力，來兼顧「減少空污、生態保育」多元的環保價值。

他說，以今年為例，北台灣有6成的時間，是用電量大於發電量，而三接的天然氣供應大潭電廠的8、9號機，一年可以發137億度電，攸關北台灣的供電穩定與平衡。如果三接停建，換算起來，則是要多燒500萬噸的煤，來補足供電需求。這無助於解決中南部的空污問題，無助於解決長期以來南電北送、中電北送的問題。

他說，全世界都在邁向2050淨零轉型的目標，台灣也是。我們很負責任，用天然氣作為能源轉型的接軌，先減碳再零碳，要兼顧多元環保價值，要讓環境保護和國家發展雙贏。

他說，「看到潘忠政老師表達說，希望總統邀請他一同前往」。實際上，蔡總統並不是沒有與潘老師面對面溝通的機會，過去5年，總統與全國NGOs環境會議的代表會面，潘老師也參加了4次，今年也有。

他說，「我們竭盡所能保護藻礁，也以各種方式與各界關心能源轉型與生態保護的團體溝通」。不過，很遺憾地，即便許多團體都看見政府為了兼顧生態保育、減少空污以及長期的能源轉型目標所努力提出的方案，並願意支持政府提出的新方案；但潘老師卻始終不接受，從而有了現在的公投。

他說，公投正是一個透過民主機制的對話過程。既然公投已經進入程序，希望雖然彼此有不同的看法，但都能夠彼此尊重。對於公共政策，不同的意見互相尊重、向社會溝通、爭取支持，讓人民理性決定，相信這也是多元民主的精神所在。