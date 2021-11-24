台北晶華酒店今天晚上以「感恩」為主題舉辦了今年的聖誕樹點燈儀式。晶華國際酒店集團董事長潘思亮與集團高階主管共同點亮位於酒店中庭、樓高三層的繽紛聖誕樹，點亮滿滿的聖誕祝福與希望，也向集團全體同仁以及支持愛護晶華的社會大眾們表達最誠摯的感謝之意。

晶華國際酒店集團董事長潘思亮面對在場所有同仁以及顧客時感性的表示，對於晶華來說，今年是特別值得感恩的一年。因為在今年，晶華人不但沒被疫情打倒，反而變得更好更強。

尤其5月突發的疫情，潘思亮說，一開始我們收入歸零 我要特別感謝大家立即打造了「晶華美食到你家」的美食外帶外送平台，陪伴著無數臺灣家庭在疫情期間享受美食。感謝各酒店展開十萬個小時的線上課程，讓上千位同仁在百忙中得以共學成長。疫情衝擊下在晶華所發生的共學，共創不但提升晶華，也啟發了各行各業在逆境轉型，晶華同仁們堅忍不拔的毅力和越戰越勇的決心，讓我們一起蛻變共好。

台北晶華酒店歷史悠久的聖誕點燈活動，是各界期盼的年度盛事，此次特別安排飯店內外場同仁攜手組成的合唱團到場進行獻唱，以抗疫名曲「手牽手」展現同仁們面對挑戰的韌性、用歌聲傳遞真摯的感謝，現場也請到聖誕老公公與聖誕女郎捎來最溫暖的佳音，營造滿室溫馨的氣息。

位於台北晶華酒店一樓中庭的聖誕樹，總高近15公尺，樹上滿綴著27000顆LED燈泡、1700個繽紛蝴蝶結、2000顆閃爍金銀球、1500個金松果以及1500朵聖誕紅。歐式經典的綠色榭寄生葉片中所散發的繽紛光芒，溫馨地揭開晶華聖誕季的序幕。

晶華表示，這顆美麗的聖誕樹自1992年開始就一直陪伴著大家，每年到了11月，它總是矗立在酒店中庭、營造著溫馨華麗的聖誕氛圍，支持晶華的消費者每年總不忘回到這裡與它合照，為自己與親友留下成長的印記。