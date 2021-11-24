針對出售業務引發的勞資爭議，花旗銀行勞資雙方已完成正式協商會議的預備會議，花旗銀行工會理事長陳培芮表示，工會已經發布內部文宣給所有3000位工會會員，說明後續將準備要與資方進行協商的數項議題，包括交易案件獎金（TA）、三年內禁止招聘花旗員工條款之補償、保障工作權及員工安置計畫等。

花旗銀行企業工會以新聞稿發佈方式，說明與資方協商的具體內容、條件，將待本周六（11/27）會員代表選舉產生之後，召開第1屆第1次會員代表大會確認，以及授權工會協商代表展開與資方的正式協商。

此外，新聞稿亦說明，勞資雙方初步同意，正式協商會議暫定2022年1月初舉行。此項時間點，與市場認知花旗台灣標售案應會在12月底、1月初有個水落石出，完全契合。

此份以花旗銀行企業工會名義發送的新聞稿，對於11/19晚間勞資雙方取得共識的部份，也說明一致，主要是後續正式協商框架，包括協商頻率、主席、地點等充分交換意見，未來將以此架構展開協商。

此外，近期多家銀行發生機構整併、分行調整等問題，在全金聯連絡安排下，包括花旗銀行工會、日盛銀行工會、日盛金控工會、安泰銀行工會及渣打銀行工會，11月30日上午將與銀行局莊琇媛局長見面，各工會將向主管機關說明目前勞資雙方因為併購及業務讓售的勞資協商最新狀況，以及需要主管機關居間協助的議題。

陳培芮說明，工會將秉持互信、對等、合作的態度，展開後續的勞資正式協商會議，以落實保障員工權益事項，共創勞資雙贏。