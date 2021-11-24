桃園正處於建設高峰期，重大工程不時遇到考古遺址、影響工程進度，像是捷運綠線就因G07站發現清代鐵道遺構而停擺，市長鄭文燦24日要求所有重大建設開發前要預先遺址調查、規畫迴避方案，也要求文化局建立數位資料庫，期盼城市開發與文化遺址能創造雙贏。

「城市建設要有文資面向！」鄭文燦說，為了保留土地蘊含的考古遺址，所有建設在開發準備階段，必須提前了解及調查是否涉及考古遺址，預設地底下有文物資產，「一旦遇到遺址，備用方案就要上場」，優先採用「變更施工方式或工程配置」方案，要提取就要現地或易地保存，並送文資委員會審議，若考古遺址位於私人土地，也要兼顧私權妥善處理。

鄭文燦說，桃園目前列管的考古遺址有127處，文化局除出版「當開發遇到遺址說明手冊：拆解考古遺址14題」，以童趣的圖畫搭配文字，完整說明考古遺址相關概念、辦法與程序，提高開發前應有的基本認知，明年也將建置「桃園市開發行為涉及有形文化資產查詢系統」，讓所有工程單位在開發前可預先調查並規畫迴避方案。

鄭文燦強調考古遺址是桃園的發展記憶，是非常好的文化教育，像是橫山書法藝術館的大園尖山考古展示館，是桃園首座考古遺址展示館及教育場所，明年6月會在大園國中掛牌設立籌備處，待桃園航空城開發計畫完成後興建「大園考古遺址博物館」。

文化局副局長王麗娟說，當代保存考古遺址的核心理念為「現地保存」，若工程單位開發過程發現考古遺址，以「變更施工方式或工程配置」為最佳處理措施，其次才是「施工監看」、「搶救發掘」及「試掘後研擬相關方案」。

王麗娟說，推動考古遺址保存，首重事前防範與預先告知，現任何工程在向建築管理處申請建照階段，就列為應辦查詢項目，後續也由具考古背景與實務經驗的文化局同仁，提供個案諮詢，並提送考古遺址審議會審議，達到「數位效率」與「兼顧私權」。