南京金融商圈軸線最受矚目的大同大樓都更案，今日在委託人彰銀、中壽、圓鼎投資、元大證券、元大銀行等元大集團相關子公司見證下，由代理實施指中國建經董事長鄭重與華熊營造稻豊彥，順利完成簽約儀式，正式寫下嶄新里程碑。

位於捷運南京復興站周邊大樓，現在為地上14層RC造建物，位於土壤液化中潛勢範圍，與土壤液化高潛勢範圍僅隔復興北路，且範圍內建築物與周邊建築物間鄰棟間隔不足，以達更新年期且公共管線老舊；建物服務機能不足，加上九二一大地震產生結構性破壞的裂縫，有危險亟待更新改建。所以彰銀、中壽、元鼎投資與元大證券等金控相關法人，2016年委託中國建經以代理實施者角色，提供全案管理等專業服務，執行更新改建。

中國建經協調委託人意見，並整合需求以對都法嫻熟運用與專業規劃經驗，成功取得全體委託人的信任，形成100％共識。建構建築師與都相關專業自受委任不到5年的時間陸續完成分配協議，並以台北市獨有的都市更新168專案辦理，迅速完成都市更新中最為複雜的審議期程，今年取得更新計畫核定與建照，8月進行工程正式發包，在疫情期間工程物價飆漲、工班人力緊俏情況下，排除萬難下於10月即完成工程決標。

該大樓基地近800坪，改建後為地上22層，地下5層的A級商辦，總樓地板面積達1萬3608坪，主要量體採用新古典、崗石穩固的外部形式，建構出建築主體秩序比例的關係，更新後資產價值增加。

該案有權人為金融相關公司，中國建經以公正第三人角色居間協調，提出各方皆能接受之執行機制及方法，顯露調和鼎鼐之能；而為保障所有權人資產價值及權益，中國建經帶領更新團隊與短期內共同推進完成複雜審議程序，相關重要決策及策略，均預先進行模擬及影響分析、建議方案，展現其他建經業者難以望其項背之深厚實力。

中國建經是由土地銀行及兆豐銀行投資成立，投入建經服務至今已超過35年。