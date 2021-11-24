葉元之上午在捷運站前公投宣講。（葉元之服務處提供）

12月18日將舉行四大公投，國民黨發起「螞蟻雄兵」計畫，新北市議員葉元之今（24）日上午在板橋府中捷運站路口進行街頭宣講，他表示，比起民進黨立委用點心物品吸引支持者去參加公投說明會，在街頭宣講更能接觸到中間選民。

葉元之表示，在台灣連豬都不能吃萊劑，政府卻要進口含有萊劑的豬肉給民眾吃，而且又不標示，以後大家吃貢丸、香腸、滷肉飯都會擔心將萊劑吃下肚。

葉元之說，民進黨護航萊豬已經到了唬爛等級，農委會主委陳吉仲還說豬吃萊劑就如同人吃保健食品，既然萊劑是那麼好的東西，「為何禁止台灣豬吃」？

另外，葉元之在談到「公投綁大選」時，指出公投是人民最高意志表現，可以否決政府的不當政策，綁大選可以提高投票率，並節省公帑。

至於「護藻礁」及「重啟核四公投」公投，葉元之說，這是發電方式的選擇，過多的天然氣佔比，不僅會造成電價上漲、空氣污染、氣候暖化，而且台灣不產天然氣，遇到戰爭將無法發電。