新北市新店22日上午八時許發生震驚社會槍殺案，一名咖啡商慘遭槍殺，狡滑的34歲「帽T殺手」黃姓嫌犯，犯案當天經過棄置犯案用車與二度變裝後，在桃園國際機場搭機逃往大陸廈門，並入住當地防疫旅館，台灣警方掌握消息後隨即透過《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》發函，請求陸方公安局協助逮捕、遣返涉案黃嫌。國台辦發言人朱鳳蓮今（24）日上午表示，此案件尚在核實，但據最新消息指出，大陸公安已掌控黃嫌行動，將人帶往當地專門關押嫌疑犯的酒店中，最快本周就會遣返回台。

據《ETtoday新聞雲》報導，一位廈門退休警界人士表示，黃嫌逃往廈門時，公安已在機場待命，控制其行動。外傳黃嫌入住的旅館，是台灣通緝犯陳由豪投資的祥鷺大酒店，但根據廈門一家飯店業者表示，黃嫌已送往湖里區的特殊酒店關押中，而該旅館戒備森嚴，內部裝潢也有特殊改裝，更有公安24小時看守，黃嫌應該很難逃脫。

該名退休警表示，陸方不想等完隔離才遣返黃嫌，因此黃嫌最快本周就會送回台灣。當地公安相當重視此案，目前就等帶兩邊警方確認遣送細節。

據一名資深刑警推測，黃嫌犯案逃往廈門，可能是在賭兩岸關係目前處於冰點，大陸公安不一定會採取行動，不料失算，陸方卻積極處理此案，控制其行動遣返回台接受審判。