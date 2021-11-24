中華電信「2021 MOD金片子大賽」頒獎典禮於22日線上舉行，將於25日下午兩點在中華電信MOD、Hami Video首播揭曉微電影與企劃案兩組別之百萬首獎得主，及總獎金高達390萬元之得獎名單。今年典禮主持由三金典禮最佳主持人黃子佼擔綱，活動代言人許瑋甯受邀擔任頒獎大使，於現場頒發最佳男、女演員獎項！

中華電信表示，本屆參賽作品眾星雲集、囊括多元題材，並有多位知名影人跨界演出，其中由金鐘戲王陳慕義出演的《賴桑的黑色喜劇》勇奪本屆「評審團大獎」，金馬影帝李康生自編自導自演《有風的日子，有雲》則擒下「最佳男演員獎」和「愛爾達劇本獎」，並由蔡明亮導演驚喜現身代領。

而備受矚目的「百萬金片子獎」由《當我從樹上掉落時》獲得，同樣有百萬大獎的「中華電信合作獎」短片企劃案今年徵選「島嶼故事」，一同撰寫斯民斯土之美，共評選出5件企劃案入圍，最終由《防疫旅館》脫穎而出。

今年在疫情嚴峻的影響下，參賽者仍試圖跨越種種限制與框架，表現出創意與豐沛的情感，落實本屆「創意不設限，想像無極限」的精神，最終由46部微電影、5部企劃案作品入圍角逐百萬大獎。因應疫情影響，今年的入圍影展首度改為線上舉辦。

中華電信MOD、Hami Video已輪番播放精彩的入圍作品，今年度更新增「入圍者訪談」系列短片，一向競爭激烈的「觀眾票選獎」也成功炒熱入圍影展話題。

本屆評審陣容堅強，微電影組由侯季然、殷振豪、張榮吉、許承傑、陳宏一、楊力州、謝文明等導演組成，企劃案組評審則為陳慧玲製作及洪子烜、黃熙導演，經歷激烈的初審、評審會議，耗時近兩個月評選出最終得獎者。儘管今年受到疫情影響，頒獎典禮改為線上形式舉辦，短片創作者們雖無法親自到場領獎，但透過線上會議連線共襄盛舉，並且在第一時間得知獲獎喜訊發表得獎感言，現場充滿創作的活力與驚喜。

微電影組「百萬金片子獎」由《當我從樹上掉落時》擒下，導演謝麗伶更是拿下「最佳導演獎」殊榮，把一個通俗狗血的故事用電影的美學手法變成詩意的影片。精心設計的攝影、美術、聲音、表演和場面調度，在短片的規格中給人無限的回味，獲得評審團一致的肯定。

而提供百萬製作費的「中華電信合作獎」企劃案徵選首獎得主為《防疫旅館》團隊，以簡單的人物場景，架構出繁複的故事層次，並運用大膽的創意將時事代入，是相當令人期待的短片企劃案，此團隊獨得100萬圓夢製作金，將獲得中華電信的企劃案簽約。

「2021 MOD金片子大賽」頒獎典禮將於25日下午兩點在中華電信MOD、Hami Video播出。

中華電信強調，所有入圍微電影組作品皆將上架MOD平台，讓優秀作品有更多曝光的機會。