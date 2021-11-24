針對上海、江蘇等省市執法部門對台灣遠東集團在當地投資企業存在違法違規行為進行查處，陸委會聲稱，「大陸以政治為由恫嚇威脅台商」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（24日）晚間發布「答記者問」，駁斥民進黨當局的論調是造謠誣衊、混淆視聽，再次暴露其凡事都要用來煽動對抗、製造敵意的政治本性。

朱鳳蓮表示，近期，上海、江蘇、江西、湖北、四川等五省市有關執法部門開展執法檢查，查出台灣遠東集團在當地投資的化纖紡織、水泥企業在環保，土地利用、員工職業健康、安全生產及消防、稅務、產品質量等方面存在一系列違法違規行為。事實清楚、證據確鑿。大陸有關執法部門堅持以事實為依據、法律為準繩，依照大陸國家有關法律法規和程序，對涉事企業進行了處罰。

朱鳳蓮表示，民進黨當局所謂「大陸以政治為由，恫嚇威脅台商」的論調完全是造謠誣衊、混淆視聽，是別有用心的政治操弄，再次暴露其凡事都要用來煽動對抗、製造敵意的政治本性。

朱鳳蓮細數，民進黨當局在這方面一直劣跡斑斑。今年台灣疫情暴發以來，他們從一黨私利出發，漠視台灣民眾生命健康福祉，百般誣蔑抹黑大陸善意，以種種藉口阻止大陸疫苗輸台，用政治操弄維繫其「反中抗中」的「神主牌」。

此外，大陸因台灣地區輸入大陸的釋迦和蓮霧出現蟲害採取暫停輸入措施後，民進黨當局又把事關農業生產和生態安全、民眾切身利益的必要措施操弄成政治議題，絲毫不為台灣農民利益著想，切實解決問題，反而藉機惡意抹黑大陸、煽動兩岸對立。

朱鳳蓮表示，這次台灣遠東集團被依法查處後，他們又跳出來故技重施，充分證明他們凡事都搞政治操弄，圖謀破壞兩岸關係，進行謀「獨」挑釁的險惡用心。

朱鳳蓮表示，大陸相信，絕大多數台胞台企反對「台獨」，支持兩岸關係和平發展。大陸歡迎支持廣大台胞台企赴大陸投資發展，將繼續依法保障台胞台企的合法權益。