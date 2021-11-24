原創韓劇《魷魚遊戲》全球爆紅，火熱程度讓平台Netflix股價有驚人的增長，點擊率更一度攻上全球排行榜冠軍，這部熱門韓劇甚至還進入恍如與世隔絕的北韓。外媒報導，北韓有高中生因偷看魷魚遊戲而遭逮捕處以重罰，連帶校長、老師等校務人員都遭到免職，走私販售者則判處死刑。

美國自由亞洲電台 （RFA）報導，儘管平壤當局極力地阻止國外傳媒進入，然而全球爆紅的韓劇魷魚遊戲仍透過隨身碟、SD卡等設備悄悄流入北韓境內。

據消息人士指出，有7名北韓高中生因偷看魷魚遊戲被平壤當局逮捕，連帶校長、秘書、老師等校務人員也遭到免職。

該人士透露，走私引進隨身碟的民眾被判處死，7名高中生中，購買USB的學生被判無期徒刑，其餘觀看者則判5年勞改。

此為北韓去年制定《反動思想文化排撃法》後，首次針對未成年人處以重罰；該法主要限制南韓等敵對影視文化於國內傳播，其中散播者最高處以死刑，收看者最高則處以15年有期徒刑。

去年8月有3名北韓士兵因模仿知名南韓團體BTS的舞步，被平壤當局逮捕，並在事後制定《反動思想文化排撃法》以掃除南韓影視、音樂等文化於北韓國內傳播，而這3名北韓士兵也成為該法首例開罰對象。