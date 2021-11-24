台南市下營區是台灣火雞主要養殖區，中華民國養火雞協會理事長顏高進（左）推廣烤火雞料理。（劉秀芬攝）

台灣火雞養殖產業多分布在雲林、嘉義、台南等地區，以供應火雞肉飯店為主。(養火雞協會提供／劉秀芬台南傳真)

吃烤火雞不用到大飯店、大餐廳，台南市下營區公所為推廣在地火雞產業，將11月訂為感恩月，推廣火雞肉料理，並於11月25日美國感恩節當天推出感恩節草地音樂餐會，讓參與民眾在音樂與燈光美景相伴下品嘗烤火雞大餐。

台灣火雞養殖產業多分布在雲林、嘉義、台南等地區，據台南市農業局資料，台南市目前有火雞場有21場，數量約為2萬多隻，是全台最大養殖地區；每年全台火雞使用量約25萬隻，其中有4成來自台南。

中華民國養火雞協會理事長顏高進表示，火雞產銷市場穩定，以供應火雞肉飯店家為主，並不會因年節有太大變化；火雞價格目前每公斤110元，與往年平均價相近，但去年受疫情影響，許多火雞肉飯店暫停營業，火雞價格曾跌到每公斤85元，跌破成本價。

顏高進表示，火雞肉有低脂肪、低熱量、低膽固醇、高蛋白質的「3低1高」特色，但火雞全雞的體積較大，對一般家庭而言份量太大，較難推進家庭市場，因此除了供應火雞肉飯市場，協會成員也各自推出分切肉、料理包、肉乾、肉鬆產品，也有人推出最夯的舒肥火雞肉、毛小孩專用火雞肉乾零食。

張姓火雞飼養戶表示，台灣養殖火雞以供應火雞肉飯為主，因此飼養期約5至6個月，公火雞體型大，重達20多公斤，如果要供應烤全雞，要特別留飼養期較短的火雞給餐廳，所以許多大飯店、大餐廳只做年底一檔的感恩節烤火雞大餐，多直接使用體型較小的進口火雞肉，台灣火雞很難切入。

協會今年與下營區公所合作，推出感恩月火雞肉料理，並與在地的白沐屋民宿餐廳研發煙燻柚香火雞。顏高進表示，因為火雞體積大，一般家庭主婦較難掌握烤火雞技巧，因此希望從下營、台南在地餐廳開始推廣烤火雞大餐，讓民眾除了雞肉飯，可以有更多機會品嘗、認識火雞肉的美味，進而擴大火雞肉市場。