南韓超人氣女團BLACKPINK成員Lisa驚傳確診新冠肺炎，近期因為各大時尚活動，當空中飛人來回各國，傳出確診令粉絲都很擔憂，所屬經紀公司YG娛樂也證實「收到確診通知」，儘管經紀公司表示其餘3成員未被列入密切接觸者，但也安排接受PCR檢測；但有網友注意到4人IG昨（23）日才曬出沒戴口罩的親密合照，不免擔心另外3人是否也可能確診，「天啊，她們昨天才聚在一起」。

有「人間芭比」美名的Lisa前段時間因音樂工作和時尚活動，經常得飛到歐美各國，沒想到今（24）日爆出確診新冠肺炎，YG娛樂隨後也發聲明證實，「Lisa在24日確診新冠肺炎，雖然其他3名成員未被正式列為密集接觸者，但公司接到Lisa確診通知，就已馬上安排其餘3人接受PCR檢測，目前在等待結果」。

Lisa今（24）日驚傳確診新冠，但粉絲發現4人昨日才聚在一起，合照更沒戴口罩，其餘成員健康讓人擔憂。(圖/ 摘自BLACKPINK Lisa IG)

另外其實今日一早就有韓媒爆料，人在紐約的Rosé早被列為密集接觸者，正在進行居家隔離，所有行程也都暫時取消；從Rosé的IG也能發現，她近日幾乎都是在室內，不像前陣子還能跑去麥迪遜花園看NBA球賽。

有粉絲注意到BLACKPINK在昨日才聚會，4人都有在IG曬出親密合照，可怕的是4人可能為了拍照都沒有戴口罩，今日又傳出Lisa確診，網友對其餘3人身體狀況相當擔憂，深怕又傳出確診消息。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922