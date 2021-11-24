綜合外電報導，根據最新的全球新冠肺炎（COVID-19）防疫排名，去年11月仍高居榜單第2名的台灣，1年後僅名列倒數第7的第47名，不過主因並非疫苗覆蓋率（People covered by vaccines）過低，而是邊境管制太過嚴格、未與國際社會接軌。

根據報導，此排名有4項主要指標，包括疫苗覆蓋率、封鎖嚴重程度（Lockdown Severity）、航班能力（Flight Capacity），以及已接種疫苗旅客自由度（Vaccinated Travel Routes），評價共分6個等級。而在外媒眼中，台灣疫苗覆蓋率為中等偏下的第4級、封鎖嚴重程度為中等偏上的第3級，但航班能力和已接種疫苗旅客自由度2項，都屬於最差的第6級，導致全球排名落在後段班。

英國《衛報》（The Guardian）指出，雖然在全球疫情大爆發至今的18個月間，與其他國家相比，在台灣的生活甚至可用「幸福」來形容，因為疫情相對輕微，無論確診或病故都遠低於其他國家，能長時間維持相對正常的生活；但隨著世界逐步開放、開始與病毒共存，台灣管制邊境、長時間隔離、嚴格追蹤確診者足跡等成功防疫手段，反而可能成為國際社會中的孤島。

《衛報》強調，嚴格管制邊境會阻礙貿易並加劇全球供應鏈問題，也讓台灣國際旅客從2019年的2900萬人次降到2020年的390萬，今年截至目前更只有不到40萬。俄勒岡州立大學全球健康中心主任紀駿輝（Chunhuei Chi）教授指出，台灣犧牲了包括貿易在內的國際合作，「能維持到什麼時候？」

不過歐美近期開放邊境的舉動，也導致疫情再度升溫；世界衛生組織（WHO）23日便警告，若歐洲疫情趨勢不變，該區域因新冠肺炎而不幸去世者，將在約3個月內大增70萬人，從目前的150萬人增加至220萬人，強調情況「非常嚴重」。