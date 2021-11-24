71歲港星譚詠麟被稱作「校長」，曾是70年代搖滾樂團「溫拿五虎」一員，為香港樂壇闢出浪漫的「譚式情歌」，是巨星級人物，近日卻捲入桃色風波，遭網友爆料和23歲女粉絲發生關係，甚至還有照片流出，掀起網友熱議。

大陸一名網友23日在微博發文，爆料有位天王級香港男歌手和23歲女歌迷在一起，那女粉絲正是自己的女朋友，接著透露女友本來就是該歌手的粉絲，他也支持女友追星，直到雙11他想偷偷幫女友清空購物車給驚喜時，意外發現對方10月下單了男士POLO衫和香水，讓他開始起疑，沒想到一查之下，才發現在女友的隱藏相簿裡，有許多她和男歌手的親密照，「原來她之前騙我去上海住兩天找朋友逛街，實則就是同這位歌手在房間上床。原來她一直騙我的所謂是歌迷的微信賬號，實則就是這位歌手本人！」

網友曬出疑似譚詠麟在飯店的照片。（圖／翻攝自微博）

網友曬出疑似譚詠麟在飯店的照片。（圖／翻攝自微博）

該名網友發現女友偷吃後，選擇先隱忍沒當場發飆，痛苦地過了好幾天，未料前幾天女友又說要去上海找朋友逛街，而該歌手的社群網坐標也在上海，讓他終於忍不住，決定揭發這件事。而在第三篇貼文，網友更怒控：「你在擁有兩個妻子的情況下，還來內地睡粉。聽說你二房當年也是你的粉絲？原來是睡粉的慣犯啊！」並痛批：「她歲數比你小四輪，你怎麼也下得去手？道德敗壞，藝德缺失，LSP（老色胚）！」最後還附上男歌手在飯店房間的背影照，直接點名該歌手就是譚詠麟。

消息鬧大後，譚詠麟所屬經紀公司「香港藝能製作」24日即發出聲明，表示爆料內容不實，對此作出強烈譴責及否認所述事件，「譚詠麟先生過去幾十年一直熱愛工作，傾力扶持後輩，對貢獻國家社會亦不遺餘力，對粉絲更是十分尊重。」並稱若再有謠言，不會坐視不理，一定採取法律行動。

爆料網友微博全文。（圖／翻攝自微博）