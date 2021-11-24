金鐘獎教育文化節目主持人獎得主阿洛．卡力亭．巴奇辣表示，父親林信來是一位非常會講故事的人，從小聽父親所講的故事中，有非常多的故事都跟歌謠有關係，這也在心中種下對歌的意識的種子。（杜宜諳攝）

金鐘獎教育文化節目主持人獎得主阿洛．卡力亭．巴奇辣舉辦新書《那個用歌說故事的人》說唱會，開場便以一段既是語言亦是歌唱的radiw（阿美語：歌謠），將現場民眾帶入那自小在父親林信來影響下所圍繞的阿美族傳統歌謠環境。（杜宜諳攝）

金鐘獎教育文化節目主持人獎得主阿洛．卡力亭．巴奇辣（左）舉辦新書《那個用歌說故事的人》說唱會，邀請到同為原住民歌手舒米恩（右）前來分享。（杜宜諳攝）

金鐘獎教育文化節目主持人獎得主阿洛．卡力亭．巴奇辣（前右）舉辦新書《那個用歌說故事的人》說唱會，與撰述人藍雨楨（前左）一同講述寫書過程的點點滴滴。（杜宜諳攝）

金鐘獎教育文化節目主持人獎得主阿洛．卡力亭．巴奇辣舉辦新書《那個用歌說故事的人》說唱會。（杜宜諳攝）

「阿美族是用歌講歷史，只要你一直唱，歷史就會被記得」，金鐘獎教育文化節目主持人獎得主阿洛．卡力亭．巴奇辣舉辦新書《那個用歌說故事的人》說唱會，開場便以一段既是語言亦是歌唱的radiw（阿美語：歌謠），將現場民眾帶入那自小在父親林信來影響下所圍繞的阿美族傳統歌謠環境。

阿洛表示，父親林信來是一位非常會講故事的人，從小聽父親所講的故事中，有非常多的故事都跟歌謠有關係，這也在心中種下對歌的意識的種子，但她也笑著說，還記得那時父親會在家裡不斷重複播放部落耆老吟唱的錄音，而那高頻的聲音讓年幼的阿洛直喊著「這到底有什麼好聽的」，父親林信來會回著「這才是高級的」，長大後才發現，原來這就是父親給她的養成。

撰述人藍雨楨表示，阿洛有著清楚的意念跟想法，希望可以把過去歷史中，關於阿美族人怎麼去參與台灣的音樂和台灣的歷史，可以重新去詮釋及理解。而本書是在阿洛父親林信來及阿洛兩個完全不同世代、身為台語背景長大的藍雨楨三人的不同觀點間，重新對話、碰撞出這個詮釋。