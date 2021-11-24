桃園觀音「崙坪文化地景園區」廁所告示牌，有男生爬牆偷窺、掀女生裙子等的圖示，引發熱議，市長鄭文燦喊改。（蔡依珍攝）

桃園觀音「崙坪文化地景園區」廁所告示牌，有男生爬牆偷窺、掀女生裙子等的圖示，引發熱議，市長鄭文燦喊改。（蔡依珍攝）

桃園觀音「崙坪文化地景園區」廁所告示牌，有男生爬牆偷窺、掀女生裙子等的圖示，引發熱議，市長鄭文燦喊改。（蔡依珍攝）

桃園觀音「崙坪文化地景園區」廁所告示牌採男生爬牆偷窺、掀女裙等圖示惹議，設計的都發局原堅持原貌，但經市長鄭文燦討論後，晚間宣布將改以客家元素設計的「阿弟」、「阿妹」吉祥物，重設指引標示，以符合園區客家工藝發展及傳承的特色。

耗資1.6億、占地6.3公頃的觀音「崙坪文化地景園區」，有大片綠蔭和平緩步道，也有客家工藝館、好客食堂，桃市府積極打造成客家文化教育和舉辦活動的優質場域，但園區內指引廁所方向的告示牌卻讓不少遊客有「異」見，240公尺處是常見的廁所圖示，150公尺處是男子攀爬中間隔牆偷看隔壁女生，最後45公尺是男子掀開女子裙子偷窺「內在美」的畫面，有人覺得不美觀、教壞小孩，有人覺得已構成性騷擾，但也有不少人幽默看待，認為只是另類吸引目光。

負責規畫設計的都發局長盧維屏認為就是一個廁所符號，園區已啟用3年多，若因不同觀點而改恐淪父子騎驢，堅持維持原狀，呼籲了解園區內涵，而非著墨於廁所符號。

但晚間新聞處長詹賀舜表示，有關崙坪文化地景園區公共廁所的指引標示，鄭文燦已與都發局、客家局討論，決定以客家元素設計的「阿弟」、「阿妹」吉祥物重新改版指引標示，以符合園區客家工藝發展及傳承的特色。