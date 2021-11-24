2022民進黨六都市長布局曝光？《美麗島電子報》董事長吳子嘉22日在節目上分析表示，前台中市長林佳龍選台北市長機率較低，可能會直攻行政院長或拚總統，桃園市長鄭文燦目前也在拚行政院長的位子，立法院副院長蔡其昌100%會選台中市長，且黨中央很可能會徵召他，屏東縣長潘孟安，則非常有可能入閣當部長。

吳子嘉22日受邀上《TVBS》政論節目「超錢新聞」，探討綠營2022總統大選，主持人錢怡君好奇問吳，總統兼民進黨黨主席蔡英文收回2022縣市長提名權，採行徵召模式，目前傳出，台北市長部分，衛福部長陳時中在綠營民調高，前台中市長林佳龍目前在台中輔選林靜儀，輔選結束後，是否也可能回台北市選市長？又台中市長之位，立法院副院長、立委蔡其昌還能選嗎？且最近新竹縣市合併討論熱烈，是否有可能合併？

吳子嘉分析，他個人認為，蔡其昌100%會選台中市長，而且黨內徵召也是徵召他。新竹縣市合併部分，他則認為不會合併，因為這件事只有蘇貞昌講話才算數，這牽扯到民進黨派系問題，沒有新潮流支持的話，難度會很高。

主持人追問，怎麼看桃園市長鄭文燦下一步規劃，吳子嘉則認為，現在鄭文燦就是在拚行政院長的位子，且最近他都在跟副總統賴清德一起站台，兩人可能已有一個合作的默契，而蘇貞昌則是在設法擋鄭文燦的閣揆之路，因為蘇還想當行政院長，不過，這件事還有一個變數，那就是閣揆人選是由蔡總統決定，要看情況來判斷。

至於林佳龍有無可能選台北市長？吳子嘉分析，以他的經歷和資源，應該會傾向拚行政院長或拚總統，他在黨內是正國會的掌門人，以派系共治和平衡的角度來說，有派系、兵馬才有「相罵本」(台語)。

至於屏東縣長潘孟安，是否會再選或入閣？吳子嘉則說，潘孟安應該會入閣當部長，且他的定位是什麼部長都可以當，主持人問會取代王美花當經濟部長嗎？吳子嘉表示，王美花不太可能動，內政部長徐國勇也不會動，因為徐背後有有力派系支撐。目前以新潮流派系來說，交通部長、農委會主委是可以調動的位子，可能就會給他(潘孟安)。但吳子嘉強調，潘孟安入閣與否，要看屏東縣長選舉，周春米能否接班，如果前立委蘇震清出面參戰，周春米就很危險了。

最後，談及台南市長選舉，吳子嘉直言，台南變數最大，因為台南市長黃偉哲日前被爆出「線民案」，對他影響很大，若到農曆過完年後，黨內開始查辦，若最後屬實，他很可能2022就沒辦法選了，因此，黃偉哲一定要想辦法去澄清。