王淨在《比悲傷》影集版展現精湛好演技。（Netflix提供）

王淨飾演的媛媛為范少勳的哲凱洗頭。（Netflix提供）

由范少勳、王淨等人主演的《比悲傷更悲傷的故事》影集版，在Netflix一直維持熱門排行前10名，女主角王淨入圍金馬獎最佳女主角也將於本周末揭曉，巧的是，電影與《比悲傷》影集版前後接連拍攝，王淨在兩部片不僅都有糾心催淚深刻演技表現，更都遭遇必須身處「汪洋河海」演戲的高難度場景，劇組特出動范少勳、蔡嘉茵與多位救生員保護旱鴨子王淨安全。

除了這場影集版全新的高難度情傷戲，王淨與范少勳還點名的幾場結局悲情戲，包括全新場景海邊小屋洗頭、經典重現婚紗店泣別、天橋重聚、隧道淚奔等等，都讓他們哭到崩潰最難忘。

《比悲傷》這場海洋感情戲，在恆春附近的天空之鏡海灘取景拍攝。王淨飾演媛媛打算一步步走進海中隨愛人而去，沒想到卻見到范少勳的哲凱「幻影」，海浪波光極度悲壯，落日殘影極度浪漫。雖然旱鴨子王淨不會游泳，但幸好范少勳、蔡嘉茵都有救生員執照，不過因為颱風剛過，劇組還是慎重安排多位救生員在現場待命，所以王淨對這場戲滿放心：「而且這幾場戲很重要，包括媛媛回到天空之鏡嘗試兩次投海未遂，因為她想去找張哲凱。」

「我印象最深刻是第二次，因為在媛媛的幻想中張哲凱會出現，然後陪媛媛一起走入海中。第一顆鏡頭時我們沒拍擁抱，第二顆鏡頭我就一個人孤獨站在海裡，一轉眼發現哲凱不見了，然後觀眾發現這一切都是媛媛幻想。」王凈回憶當時自己提出另一詮釋：「那時我跟導演說有個新想法：如果媛媛發現自己擁抱一團空氣會怎樣？就是媛媛與空氣相擁卻有擁抱哲凱的感覺。果然拍攝時莫名有種很心酸的感覺。」

范少勳也大推婚紗店、天橋、海邊小屋慶生這幾場結尾悲情戲，其中洗頭戲也是全新情節，「劇本上面很短的戲，很簡單洗頭動作，哲凱病得沒辦法動，所以媛媛幫哲凱洗頭。」談起角色困難：「我原本覺得沒有太大情緒，但是演著演著，開始瀰漫自己多麼無能為力的憤怒感，有一種『我好希望自己不是被照顧的人，我應該是照顧她的人才對』的悲憤。」但最痛苦其實是後續，連續流淚10多小時外加洗頭泡沫滲入，范少勳眼睛連續紅腫好幾天。

致敬電影版的幾場戲也很催淚，范少勳說：「婚紗店那場戲，是哲凱最後一次看媛媛最漂亮的樣子。她即將踏上幸福的旅程，那一刻，我鼓起最大勇氣在那邊等待，看著一套漂亮新郎西裝，卻遺憾『為什麼我是生病的人』。門簾拉起來剩我一個人的時候，真正難過情緒都在媛媛看不到的時候。」這場戲困難在於，王淨與范少勳上一刻還陽光笑臉，但兩人必須一錯身就陰霾淚水滿布，簡直像川劇變臉一般。

這場戲銜接最經典的超現實天橋告別，哲凱面對白紗媛媛哭到不能自己，劇組不僅再度午夜取景電影版的中華路天橋，攝影指導Randy還特地致敬電影版場景鏡頭，超現實交錯男女主角孤寂身影；同樣致敬電影版景場還有媛媛在隧道淚奔追逐哲凱的幻影，劇組同樣再度在午夜取景政大附近的隧道；導演表示這兩場戲讓她心碎又感動，「這兩場戲最後其實都只拍攝其中一人，但王淨跟少勳都留下來陪伴對方，陪在對方身邊互相擁抱一起難過，這是最讓我動容的事情。」