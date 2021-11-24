「感恩節」是北美感謝上帝過去一年贈與和豐收的節日，就在明天的感恩節前夕，正在台南球場指揮隊內紅白對抗賽，備戰台灣大賽的統一獅總教練林岳平，特別協調球隊後勤人員，與五星級台南晶英酒店合作準備「感恩節火雞禮籃」，讓陣中的外籍洋教練、球員大啖火雞大餐，感受到家的感覺。

「謝謝這些外籍教練、選手長期來台灣為獅隊效力，帶給球隊實質幫助。」林岳平說：「」年因為疫情影響，導致洋將無法歸國和家人過度感恩節，當初有這個構想也希望讓他們有家的感覺，讓他們覺得不孤單。」

加拿大籍的洋投布雷克則表示，雖然加拿大的感恩節在上個月就過了，「但也謝謝總教練的用心，真的有家的感覺，這是一個很棒的驚喜。」

統一獅本周六將在台中洲際棒球場，與上半季冠軍中信兄弟展開7戰4勝的台灣大賽。統一獅雖然獲得下半季冠軍，但全年戰績屈居第2，今年台灣大賽由中信兄弟取得主場優勢。