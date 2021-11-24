展期拍照打卡上傳臉書，就有機會抽價值上萬元老爺住宿券。（礁溪老爺酒店提供）

「重返我們的老台北」特展精彩重現1980年代經典書報。（礁溪老爺酒店提供）

重新回味老台北經典時光，礁溪老爺酒店聯手新經典文化與洪建全基金會，以張大春散文集《我的老台北》為引，邀請多屆金馬、金鐘獎美術設計獎得主的王誌成擔任美術顧問，策劃「重返我們的老台北」展覽，復刻在台北1980年代由文壇樂壇名人：李壽全、陳雨航、詹宏志與羅大佑等人開設的「麥田咖啡館」，透過空間場景、文化書籍、黑膠唱片、老台北照片與7場沙龍講座，再見老台北青春。展覽自即日起至明年1月16日止，凡到飯店觀展並打卡上傳臉書，就有機會參加抽獎。

1980年代解嚴前的台灣，出現了第一個戰後本土音樂公司滾石唱片與新電影也開始冒出新文化據點，麥田咖啡就是誕生在那樣尋找可能性的時代。當年出沒麥田咖啡的人們，如：詹宏志、李壽全，羅大佑、滾石總經理段鍾潭、陳雨航、楊德昌、張艾嘉等，在未來即將創作出許多轟動台灣文化圈的大事。

本次展覽藉著重現麥田咖啡空間，同時規劃三區呈現出版雜誌、唱片行與音樂人創作空間的一隅，並展出1980年代的老台北照片，如：台北車站、仁愛圓環與中華商場等，訴說老台北的文化與生活場景演進。盼藉此展覽引導無論是曾經參與過，或是還來不及參與的觀賞者，感受曾經在老台北發生過的美好時光。

為了更貼近老台北場景，本次展覽特別邀請榮獲多屆金馬獎美術設計更以《天橋上的魔術師》拿下今年第56屆金鐘獎-美術設計獎的王誌成擔任美術顧問，除了復刻麥田咖啡招牌霓虹燈與吧台外，現場更陳列經典黑膠唱片如：李壽全《8又二分之一》、羅大佑《之乎者也》、潘越雲《天天天藍》與李宗盛《生命中的精靈》等，空間以木質咖啡桌椅、老行李箱、投幣式電話機、隨身聽、手提錄放音機、黑膠播放機與1980年代引領台灣流行風潮的音樂專輯海報等老物件營造氛圍，同時展出當時最具創造力的遠流出版套書以及洪建全基金會文教創辦的《書評書目》雙月刊100期。

除了復刻麥田咖啡與展覽外，礁溪老爺與新經典文化聯手策畫1場茶會、7場沙龍，透過知名文化分享再現老台北精彩。本次系列沙龍由洪建全文教基金會特別支持，邀請王偉忠、李壽全、詹宏志、簡靜惠、黃春明、王榮文、馬世芳、馮翊綱、韓良憶、曾文娟、洪愛珠與沈方正等12位講者，於每週五下午15：00-17：30在飯店酒吧分享關於老台北的故事，限量開放線上報名，報名請洽https：／／lihi1.com／STveC

配合「重返我們的老台北」活動，飯店也推出抽獎活動與懷舊美食，凡於活動期間到飯店觀展並拍照打卡上傳照片至「重返老台北打卡活動頁」，就抽出一組平日雙人一泊二食洋式標準套房住宿券，每組定價1萬8480元，3組杏仁酥與核桃酥，每組價值340元與五組《我的老台北》書籍，每本價值350元。

更多美食如：每日下午15：00至16：30準時營業的「麥田咖啡吧」提供虹吸咖啡搭配核桃酥每份230元，或搭配切片蛋糕捲每份300元，醴泉酒吧則推出每套880元的老派下午茶組合，包含焦糖布丁、佛羅倫斯、砂糖蛋糕捲、杏仁酥、台式馬卡龍、雞肉小漢堡與咖啡等，岩波庭宜蘭廚房主打懷舊滷排骨飯套餐，包含鮮果汁、咖啡、蒸季節時蔬、櫻花蝦白菜卷、蛤蠣薑絲湯及主餐滷排骨飯，售價560＋10％元。