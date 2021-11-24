少子化趨勢下，每個小孩都被父母視若珍寶，國泰人壽、富邦人壽、新光人壽及台灣人壽等四大壽險公司建議，未滿15歲小朋友一定要先有醫療險，最好是疾病及意外住院日額每天保額2千元、實支實付醫療保額20萬元左右，之後再隨小孩的成長歷程逐步增加重大傷病、壽險等相關保障。

富邦人壽表示，國人住院醫療需求，從新生兒到高壽老人，呈現Ｗ型，即嬰幼兒時期及高齡者住院率特別高，據健保署2018年統計，0到4歲嬰幼兒，每100名就有14.6位，因疾病、傷害必須住院診療，高於國人平均住院率近1.7倍，與60~70歲的阿公阿嬤住院率差不多。

國泰人壽亦是引用衛福部同份統計，指4歲以下兒童每100位就有14位住院，住院原因又以呼吸系統疾病最多，如急性上呼吸道感染、流感、肺炎等。

新光人壽則指出，學齡前兒童抵抗力較弱，兒童常見疾病如腸病毒、流感等，可能會有住院需求，或是在家中常見的燒燙傷意外等；上學期間則可能因活動意外或食物中毒，或有搭乘大眾運輸工具通勤上學時不慎發生交通意外。

台灣人壽則表示，15歲以下孩童常因感冒引發的肺炎、腸病毒或尿道炎住院，因此該險種出險率較高。

據富邦人壽內部近五年理賠統計資料顯示，未滿15歲被保險人出險最高為住院醫療險，佔該年齡所有理賠的85％左右，理賠率最高為呼吸系統疾病，約占43％、其次為消化系統疾病占15％，意外造成理賠則有12％。

因此富壽亦統計，其保戶投保年齡有三成是15歲以下，投保最多的險種為健康險，約330萬件，其中以住院醫療險（含實支實付型及日額型）為最大宗，保障年期主要為長年期的終身型及75歲滿期，許多家長是小孩一出生，就趁嬰幼兒保費最便宜時，為心肝寶貝安排較高的醫療保障，此時投保醫療險「CP值最高」。

富壽指出，由於科技進步，許多治療是健保不給付項目，建議小朋友可先安排實支實付醫療險，保額20萬元，疾病及意外住院日額2千元，意外實支實付5萬元等。

國壽也表示，其15歲以下的被保人出險率最高是健康醫療險及意外傷害險，出險原因為疾病者佔61％，意外則為31％。

國壽建議家長要替小朋友優先規劃「醫療險」，住院險日額至少要2千元、手術險保額至少要2千元、實支實付險保額至少要20萬元；另意外事故亦居5歲以下兒童死亡原因之首，壽險或意外險保額建議投保至最高的61.5萬元。

由於小朋友一般都有學生保險，住院日額約1千元，新壽建議家長可再以長期健康險及實支實付醫療險，多規劃住院日額2~3千元，加上無自負額型實支實付，可替孩子安排較佳的病房或彌補家長請假照顧的經濟損失。

台壽亦是建議家長可考慮替小朋友投保，有接受醫療收據副本理賠的醫療險附約，安排日額3千元、實支實付保額約21萬元，可用較便宜的保費買到較充足的保障。