陳永泰公益信託主辦之第七屆「傳善獎」頒獎典禮於24日舉行，超過250位社福機構代表與關注ESG社會公共事務的企業主管出席，一同參與社福界最暖心的年度盛會，本屆共有八家機構獲獎，持續建立善的循環。

衛福部日前公布2020年社會福利類型基金會的總收入，受疫情影響，較2019年短少20％。而今年全球經濟依然受疫情牽制，持續影響企業與民眾的捐款能力；但此時此刻需要幫助的人只會更多。獲得第七屆「傳善獎」的八家機構，藉由獎項穩定蓄積服務能量，為弱勢兒少與高齡長者、身心障礙者、罕病患者、脊損傷者和家庭照顧者，點一盞在凜冬中也不會熄滅的燭光。

主辦單位陳永泰公益信託王景賢總幹事致詞時表示，傳善獎與優秀的中型機構合作，支持其創新與成長，為弱勢朋友提供更多更好的服務，再透過各類型媒體平台，讓社會大眾看到這些優秀機構的存在，藉由認識、認同進而參與機構的活動。他強調，傳善獎就是希望在社福機構、弱勢朋友和社會大眾之間，建立一個善性的循環。

近年來，永續發展目標（SDGs）已成為企業界與社福界共同的語言。為此，傳善獎已將第一屆至第七屆共53家得獎機構的服務項目，及其所對應的SDGs 17項發展目標整理成對照表，只要上網搜尋「傳善獎SDGs」，就可以找到並下載這分資料。所有的企業都可以找到想要的指標與喜歡的服務類型。簡單說，傳善獎就是優秀社福機構的彙整。

台灣公益團體自律聯盟鄭信真理事長則感謝能成為傳善獎的執行單位，因為傳善獎不只頒獎，更重要的是陪伴，並為社福機構找到很好的媒體資源。分別獲得第一屆和第六屆傳善獎的現代婦女基金會，由執行秘書吳姿瑩分享基金會如何在傳善獎支持下，推動「only YES means YES 沒有同意就是性侵」倡議行動，翻轉責備被害者的文化。傳善獎更期待社福機構必須懂得行銷，才能廣為人知，並深化社會影響力。

今年傳善獎八家得獎機構分別為致力於數位教育平權的均一平台教育基金會、關懷高風險兒少的台灣城鄉永續關懷協會、扶持危機少年的勵友中心、推廣長者找回自癒力的揚生慈善基金會、培力身心障礙者自立的黎明教養院、推動罕病關懷與創新服務的罕見疾病基金會、協助脊損傷者找回自我價值的脊髓損傷潛能發展中心、倡議家庭照顧者權益的家庭照顧者關懷總會。

得獎代表均表示傳善獎的挹注讓他們得以放開手腳，有能力去執行想做卻又擔心找不到經費支援的服務方式，再加上傳善獎長期透過優質媒體為得獎機構宣傳，對機構的壯大和服務創新是一大助力。