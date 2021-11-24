美國司法部（DOJ）23日向德拉瓦聯邦法院提起訴訟，試圖阻止美國糖業公司（U.S. Sugar）今年3月宣布以3.15億美元收購同業帝國糖業（Imperial Sugar）的計畫，理由在於此交易可能傷害市場競爭，導致消費者必須支付更高的糖價。