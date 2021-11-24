糖業併購恐妨礙市場競爭 美司法部出手阻止 19:512021/11/24 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國司法部（DOJ）23日向德拉瓦聯邦法院提起訴訟，試圖阻止美國糖業公司（U.S. Sugar）今年3月宣布以3.15億美元收購同業帝國糖業（Imperial Sugar）的計畫，理由在於此交易可能傷害市場競爭，導致消費者必須支付更高的糖價。 低價促銷 我寬頻用戶攀升 壽險業務員人數 恐現10年來首次衰退 機車漲價擋不住 拚性價比 達方 明年業績拚增兩成 #糖業 #市場競爭 #Sugar #阻止 #併購 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花旗工會11／27選舉會員代表 確認協商條件 19:092021/11/24 財經 《國際產業》南韓造船廠合併案 歐盟重啟調查 12:332021/11/24 財經 沃爾瑪陸首店 結束25年經營 04:102021/11/24 全球財經 高CP值餐飲夯 樂多多再創新品牌 04:102021/11/24 產業特刊 《半導體》聯發科天璣9000迎3挑戰 外資喊價到1503元 10:002021/11/24 財經 美中競爭 華府需要製造業復甦 智庫點名美產業弱點 11:472021/11/24 國際 矽晶圓產業 超級週期來了 04:102021/11/24 財經要聞 操盤心法－科技熱潮推升大盤 本夢比題材吸金 04:102021/11/24 證券．權證 歐11月PMI回溫 斷鏈與疫情威脅展望 04:102021/11/24 全球財經 財經熱門新聞 晶華董座潘思亮56歲再添子 耶誕點燈攜兒曝光「一吻」成焦點 - 財經 台灣房市泡沫曾破滅過？ 房產專家揭密：老美痛下毒手 - 財經 1分鐘讀財經》矽晶圓產業大爆發 專家喊買這3檔 - 財經 這群人瘋狂賣股美股大崩？ 專家潑冷水：看馬斯克就知道 - 財經 台股高股息ETF規模 爆發 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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