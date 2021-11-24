花蓮東部海域今天下午5時55分發生規模5.2地震。氣象局地震測報中心表示，這個地區發生地震的頻率不是太低，過去40年約有30次規模5.5以上的地震，餘震也不是太多。

根據中央氣象局最新資訊，今天下午5時55分發生芮氏規模5.2地震，地震深度25.5公里，震央位於花蓮縣政府東方80.6公里（位於台灣東部海域），最大震度宜蘭縣3級。

氣象局地震測報中心接受媒體聯訪時表示，地震發生的位置距離台灣比較遠，因此震度普遍不是很大，嘉義縣以北至少1級，最大震度在宜蘭縣有3級，其餘北部約2級。

地震測報中心指出，若是以此震央20公里的範圍、深度50公里以內，在近40年約有30次規模5.5以上的地震，這個地方產生的餘震不是太多，且距離遠，可能要在規模4.5以上才可能被偵測到。

地震測報中心表示，這個地震主要成因是隱沒帶地震，深度較淺，與之前的地震不太有直接相關；這個地區發生地震的頻率不是太低，在1983年也曾有規模6以上的地震發生。