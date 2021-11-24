陽光劇場將在12月25日、26日舉辦2場大型開幕演唱會，另也配合鐵玫瑰系列演出，更將於12月11日起舉辦熱音賞及音樂節等4場音樂節目。（桃園市文化局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市為有效地推動在地觀光及產業發展，將把青埔地區打造成為國際級城市，陽光劇場為桃園的重大建設，希望能成為桃園的流行音樂產業場域，將於12月25日開幕。

桃園市地理位置非常優越，為國家門戶，更是鄰近機場、高鐵及捷運，且有悠久的音樂文化。文化局點出，包括鄧雨賢、鳳飛飛、賴碧霞等著名音樂人物都是出身桃園，市府團隊積極規畫讓桃園市有屬於自己的國家級流行音樂場域，為此陽光劇場便應運而生。

文化局說，陽光劇場將在12月25日、26日舉辦2場大型開幕演唱會，另也配合鐵玫瑰系列演出，更將於12月11日起舉辦熱音賞及音樂節等4場音樂節目，共有6場節目將在12月登場。

文化局指出，陽光劇場興建總經費6.32億元，其中文化部補助2.39億元、桃園市政府自籌3.93億元，總樓地板面積約為1萬6350平方公尺，規畫為地上2層、地下1層的建築、可容納1.5萬人的流行音樂露天劇場，地下停車空間則可停放汽車260輛、機車576輛。

陽光劇場的工程強調以「人本精神」出發，包括戶外劇場周邊設置了多個出入口，表演後可讓人潮迅速進入及疏散，各出入口旁皆設有充足洗手間數，草坡下設特殊的排水系統，讓草坡上的觀眾席能迅速排水、開放式的舞台設計、巧妙的動線規畫等，讓未來的展演團體能更靈活運用空間，使整體園區美觀，也兼具實用性，也可提供民眾優美的休憩場地。