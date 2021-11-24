資深媒體人彭文正質疑總統蔡英文博士論文造假，檢方以加重誹謗罪起訴，且因滯留美國未出庭，遭台北地方法院裁定通緝。台灣民意基金會董事長游盈隆斷言，彭文正若願意返台選2022桃園市長，那他就是下一任桃園市長。針對彭文正會不會選桃園市長，民進黨台北市議員王世堅表示，「鐘鼎山林，各有其志」。

王世堅24日在政論節目《新聞大白話》中表示，他跟彭文正相識這麼多年，很佩服他的為人處事，他的人格是值得受尊敬的。現在彭文正遇到這樣的事情，是是非非，而現在通緝的作法是親痛仇快，綠營的支持者都覺得奇怪不解，為什麼事情會變成這樣。因此，王世堅希望我們執政當局跟彭文正做一個好的溝通，畢竟誹謗是輕罪，用到「通緝」這個字眼，確實雙方都很難看。至於彭文正會不會選桃園市長？王世堅認為，這是另外一回事，「鐘鼎山林，各有其志」。

另外，王世堅提及桃園市長鄭文燦時表示，鄭文燦一定有他的能力，否則沒辦法連任兩屆的桃園市長，有他做的好的部分。不過，相對的，他疏忽沒做好的部分，該被批評就要被批評，比如有重大災難，第一時間要到現場去訪視受害者和家屬，這是鐵律。