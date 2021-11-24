「台灣第一名模」林志玲自從嫁給日本「放浪兄弟」（EXILE）成員AKIRA後，就把重心放在家庭，近日有網友發現，她告陸綜《極限挑戰》官司纏鬥4年，終於勝訴了，並成功討回400萬元人民幣（約1765萬元台幣）。

林志玲2017年登上《極限挑戰》第三季，並參與了2集的錄製，但節目都播完了，她卻遲遲沒收到通告費，因此工作室「上海御葵影視文化」向元純文化傳播公司提出告訴，官司纏鬥4年終於有了結果，林志玲方勝訴，並討回400萬人民幣通告費。

林志玲告陸綜《極限挑戰》，纏鬥4年終於勝訴。（圖／翻攝自新浪娛樂)

消息一出也引起網友熱議，「恭喜志玲姐姐」、「沒想到《極限挑戰》這麼夯的節目還會欠錢」，也有人認為「天啊，錄製兩期就有400萬」、「流下羨慕的淚水」、「賺一輩子也沒有啊」，高額通告費意外引起熱議。

林志玲2019年和AKIRA結婚後，就定居在日本，鮮少出席公開場合，偶爾會透過社群分享近況，近日有網友發現她參加日本綜藝節目的訪問，卻因為妝髮和過去不太相同，讓網友都有些認不出，還覺得以前比較好看，「志玲姐姐明明以前比較漂亮」、「得罪妝髮師？」