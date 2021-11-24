南韓27歲模特兒洪秀柱（又譯：洪秀珠，홍수주，音譯：Hong Su Zu）加入演藝圈前，就在一些MV中擔任女主角露面，女神外貌多次掀起熱議，更曾以超完美臉蛋，打敗一票女明星成為「最佳整形範本」；去年洪秀柱以電視劇《愛在大都會》出道，日前因新作品《Be;twin》首度公開真面目，驚人顏值再度受到討論，連過去居家素顏美貌也被瘋傳。

洪秀柱在還沒加入演藝圈前，是一名購物網站的模特兒，但她擁有精緻五官和纖細高䠷身材，女神外貌就讓她有一定知名度；在2019年擔任天團EXO成員燦烈〈SSFW〉MV、Super Junior-M前成員Henry〈I Luv U〉MV的女主角，又勾起眾人好奇心，甚至以為她是新女團成員之一。

洪秀柱素顏模樣更令網友看了超驚艷，贊同難怪她打敗一票女明星變成最佳整形範本。(圖/ 摘自hongsuzu IG)

之後洪秀柱在2020年12月首度挑戰戲劇演出，在電視劇《愛在大都會》中客串，驚人美貌就令觀眾留下深刻印象；20日洪秀柱在挑大樑主演的電視劇《Be;twin》記者會上首度公開露面，完美臉蛋加上空靈氣質驚艷全場，立刻成為鎂光燈追逐的焦點。

洪秀柱在出席記者會後，網路上也瘋傳她過去在IG曬出的各種美照，其中她居家素顏躺床的模樣，與生俱來的盛世美顏讓人眼球都捨不得離開她身上，紛紛讚嘆「她應該是我目前看過最漂亮的女人」、「希望演技跟美貌一樣令人印象深刻」、「會繼續注意她」。