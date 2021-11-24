科睿唯安發布2021年度《高被引學者》名單，在全球6600人次入選學者中，台灣共有16名本土學者上榜，其中，東海大學榮譽講座教授兼工學院院長、也是成功大學化工系講座教授張嘉修，以及成功大學航空太空工程學系特聘教授、東海大學榮譽講座教授陳維新，兩人連續多次入選高被引學者，是學術界至高榮耀。

科睿唯安表示，入選的高被引學者在過去10年均發表了多篇高被引論文，這些論文的被引用次數在 Web of Science 中，位於同學科、同發表年份的前1％，彰顯他們在同行中的重要學術影響力。

東海指出，張嘉修於1993年獲得美國加州大學爾灣分校博士學位，投入生化工程領域近30年，他在微藻固碳減廢及循環經濟技術居世界領先地位，開發的許多技術已應用於產業界，更獲得許多國內外重要學術獎項與榮譽。

陳維新於1993年獲國立成功大學航太博士學位，投入能源領域近30年，主要專長為生質能、氫能、潔淨能源，包括淨煤技術、粉煤噴吹技術、二氧化碳捕捉與利用、熱電系統、煉鐵製程、風力發電、能源系統等綠色能源與燃料技術，在生質物技術研究上執國內牛耳。

兩人皆表示，能獲得高被引學者，是很大的榮譽，對他們個人來說更是非常大的肯定。

張嘉修指出，高被引學者的研究領域，需受到國際的重視，也是一個趨勢，所以大家才會去看你的文章並引用，要拿到這個獎項，必須領域和國際接軌，提供值得參考的一些成果；東海將以前的研究成果做利用，結合人工智慧AIOT、再加上永續、循環經濟等領域，盼提升國學校國際研究領域視野與知名度。

陳維新表示，現在環境在能源與資源方面遭遇很大問題，他的研究室注重綠色能源與燃料方面的研究，並把研究跟心力用在這些主題，也能夠跟環境永續有所連結，不斷的往前走，同時培育人才，希望對社會有所貢獻。