全國性公投第18案「反萊豬」案第3場意見發表會今(24)日舉行，正反方代表分別由國民黨婦女部主任林麗蟬和經濟部長王美花擔任，林麗蟬表示，人民對食安的要求多年來並未改變，民進黨在野時瘦肉精是食安問題，執政後卻拿來抗中保台，辜負人民的食安與健康。

林麗蟬表示，執政黨一直將反萊豬公投扭曲成反美豬，更上綱到抗中保台以及台美關係，公投主文非常單純，就是食安問題，裡面哪裡有提到美豬？執政黨只能騙騙騙，真的很可憐，我們經濟部更變成捍衛外國豬肉商以及瘦肉精廠商的一方，而不是國人的健康。

林麗蟬指出，2016年5月時任立委的林靜儀在立法院義正嚴詞提案要求政府堅守牛豬分離，要嚴禁瘦肉精美豬進口，當年有7成國人反對，一直到現在一樣是將近7成反對，民眾對食安的堅持根本沒變，但是民進黨以前上街反瘦肉精，執政後卻變成瘦肉精的守護神，用國會暴力護航萊豬，更投注大筆行政預算和資金反公投，在野時瘦肉精是食安問題，執政後卻用來抗中保台，完全背叛食安的承諾。

「萊豬開放後換到的是國際對台灣的經濟支持，還是民進黨的政治支持？如果這次再相信民進黨的政治操作以及外交騙局，以後還是會被繼續騙。」

林麗蟬說，民進黨老是用美國牌威脅反萊豬的百姓，好像公投通過美國就會不理我們，國民黨知道當提出反萊豬公投案時，美國一定會施壓，而民進黨騙到政權後就高舉白旗向美國投降，對美國提出的要求照單全收，美國身為一個相近的理想民主盟友，當台灣人民透過自己的民主機制做出合法的公投決議，美國應該要能理解與尊重，「國安上可以和美國緊密合作，但食安上我們與人民站在一起。」