若要替小孩規劃完整的保單，富邦人壽建議，在家庭年保費支出占年收入10％的額度內，替小孩投保日額及實支實付醫療險外，再有重大傷病險保額100萬元，以因應如癌症衍生的治療費用，意外醫療部分燒燙傷保額100萬元，加上意外住院日額及實支實付，這樣會相對完整。

富壽推薦小孩必買的保單是其「長順住院醫療定期健康保險附約」，繳費年期同保障年期，可至保險年齡屆滿80歲，搭配「新平準終身壽險」最低保額5萬元，是目前富壽的熱搭商品。若父母預算有限，也可善用眷屬附約，將小孩的保單附加在父母其中一人的保單內。

這張保單的三大特色，即一是提供五種計劃別，滿足不同投保需求；二是住院給付提供實支實付與日額給付可擇一，每次住院醫療費用給付限額最高達52.5萬元；三保障範圍涵蓋住院及門診手術，門診手術限額最高30萬元。

富邦人壽提醒，子女保單若附加在父母之下，要留意最高續保年齡限制，如果預算足夠，建議父母幫小孩獨立規劃保單以主附約搭配完整醫療保障為優先，且所繳保費每年每人還可列舉2.4萬元免稅額度。

國泰人壽針對新生兒或幼童，最推薦的是其「好安安醫療終身保險」搭配「實全心意住院醫療健康保險附約」，保障範圍含括住院、手術、實支實付。

好安安為住院、手術合一的終身醫療險，保障範圍廣，有1499項住院及門診手術項目、168項特定處置以及8項醫材補助，保額1千元，則有最高250萬元的醫療保障帳戶，可讓新生兒或幼童一次買齊基礎醫療保障。

搭配實全心意附約，則可涵蓋住院醫療、門診手術的實支實付、另有101項特定處置的保障，且保證續保至80歲；可因應因為醫療科技進步，出現健保未給付的項目，可透過此實支實付支應各種新式手術，及自費醫材等健保不給付的費用。

新光人壽建議小孩必買的保單是其「醫起健康醫療終身健康保險」主約，搭配「呵護安心住院醫療健康保險」附約，主約可保障到100歲，提供住院日額、手術醫療，燒燙傷加倍給付等，且保費有去有回；附約則是實支實付與日額擇優給付，亦有重大手術、加護病房或燒燙傷病房加倍給付，同時保證續保，不用擔心學保有空窗期。

台灣人壽則是推薦其「新健康龍101終身醫療健康保險」主約，額度1千元，附加「新住院醫療保險附約」額度計畫五，0歲男寶寶首年保費約為16182元。

即嬰兒時期就投保，首年每月保費不到1500元，即有住院日額1千元、每日病房限額3千元、醫療雜費21萬限額和手術保險金等相關保障，且「新住院醫療保險附約」可接受收據副本理賠，且沒有30天疾病等待期，新生兒投保當下保障立即生效。