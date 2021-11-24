財政部指出，第19屆民間參與公共建設金擘獎得獎名單揭曉，總共21件脫穎而出獲獎，包括民間團隊獎12件及政府團隊獎9件，評選委員並由得獎案件中選出民間團隊公益獎4件、雙語卓越獎1件及政府團隊創新獎2件。

其中「苗栗縣舊山線文化園區暨軌道活化再利用營運移轉案」由民間自行提案，利用閒置軌道結合全國首創低碳鐵道自行車，提供文化體驗並行銷地方特色，民間機構祺峰休閒事業有限公司勇奪民間團隊獎特優獎及公益獎，主辦機關苗栗縣政府也榮獲政府團隊獎優等獎及創新獎，為本屆金擘獎最大贏家。

本屆有多項獎項由政府及民間團隊共同申請並得獎，顯見政府與民間同心協力，可以創造更加乘的服務成績。包括苗栗舊山線軌道活化案、高雄市立岡山醫院案、桃園市青年體驗學習園區案及新北市滬尾藝文休閒園區案。

此外，在金擘獎附帶獎項如傳統藝術中心宜蘭傳藝園區案，透過相關雙語措施帶領外籍遊客認識園區與臺灣傳統藝術，是唯一獲得雙語卓越獎獎項的單位；桃園市青年體驗學習園區案為全台首座以促參方式辦理之青年體驗學習園區，則獲得創新獎肯定。