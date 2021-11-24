110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽對抗激烈，24日兩支本季從空開二級升上公開一級的隊伍台灣大學、萬能科大，讓上季公開男一級第5台灣師大、第8輔仁大學嚐到苦頭，台師大原本雙位數領先在第4節被追到只剩4分，最終75比68辛苦保住3連勝，本階段預賽地主輔大，則是54比79遭到上季二級冠軍萬能科大逆襲，錯失3連勝。

台大上學年在公開二級打下第3名，爭取到前進一級的門票，繼球隊88學年度聯賽後，暌違21季回到一級舞台，預賽從第1場對衛冕軍政治大學大輸33分，到第2場對輔大輸24分，再來到第3場對台灣師大只輸7分，看起來逐漸適應，法律系大三的蘇恩霈表示，去年打下二級第3的先發學長畢業，球隊也是換血，從菁英盃起開始接受各隊洗禮，認為努力做好自己能控制的，其他就不要太強求。

蘇恩霈補充，首戰政大慘輸有心理準備，經過這個「震撼教育」，和隊友覺得再恐怖就如此，大家再把專注度放回場上，總有機會打出屬於台大的球風。

台師大教練張容軒表示，很榮幸和台大交手，對他們展現出來的拚勁相當佩服，他也認為自己接下台師大男籃兵符兩個多月，球員調度上可能還要再找到更好的使用方法，來讓球隊戰力有更好發揮。

台師大此役黃泓諭貢獻18分、林韋愷14分、董永全10分，台大同樣3人得分雙位數，王奕中12分、游柏仁11分、張健爾10分。

輔大首節就13比22落後萬能，全場一路苦苦追趕，2連勝苦吞預賽首敗，萬能科大4人得分雙位數，李家俊20分全場最高，高偉綸19分，兩個外援張傑瑋、蓋比各贊助16分、14分，蓋比還有19籃板、9助攻，差1助攻完成大三元，成為球隊擊退輔大的大功臣；輔大以喬楚瑜18分最高，江均13分居次。

台灣師大黃泓諭全場最高18分。（大專體總提供）