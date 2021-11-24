2021年《康健雜誌》第3屆「CHR健康企業公民」頒獎典禮，23日在台大國際會議中心盛大舉行，共16家企業奪獎。今年首次舉辦CHR論壇，邀請各組金獎企業代表，分享推動職場健康的第一手實戰經驗，在高階主管帶領下，善用科技工具、無懼新冠疫情，持續照顧員工健康，展現企業韌性與永續精神。

衛福部政務次長薛瑞元、勞動部政務次長王尚志、金管會證券期貨局局長張振山，及評審長、前國健署署長王英偉等出席頒獎，16家獲獎企業也派出高階主管及加油團到場領獎，場面十分熱鬧。

今年，全球以ESG為共同價值大勢所趨，《康健》也以｢ESG For Health-員工健康․企業永續｣為主軸，員工為S（社會）構面中重要的環節，員工健康成為企業永續經營的關鍵課題。

不少企業帶著加油團共襄盛舉，為自己的企業歡呼，現場氣氛相當歡樂。(圖片來源 / 康健雜誌提供 陳弘璋攝）

勞動部政務次長王尚志指出，職場上員工健康非常重要，是企業經營關鍵，尤其在今年疫情嚴峻之際，企業要應付疫情和企業經營挑戰，但仍然有許多企業雇主願意重視員工健康，是非常不容易的，更強調，勞動部長期以來一直推動健康職場安全，員工健康，也可以為企業提供優質的勞動力，讓企業能夠生存，而今年獲獎的16家企業，則能扮演領頭羊的角色，和康健雜誌一起，帶動職場健康推展至更多企業。

《康健》主辦「CHR健康企業公民」活動今年邁入第3年，儘管活動起跑時適逢新冠疫情嚴峻挑戰，國內疫情三級警戒，許多企業分流上班、居家工作、多項活動停止辦理，仍吸引188家企業報名CHR（Corporate Health Responsibility），顯見企業並沒有因為疫情打擊企業經營而減少照顧員工健康。

今年CHR將參與評比的企業，依員工人數多寡分為4組，各組取金、銀、銅獎各1名，以及4家企業獲得最佳進步獎，總計共16家企業獲獎。由於受疫情影響，反而讓科技大量被運用在員工健康的追蹤管理，例如企業自行開發或引進健康管理系統、或是App一站式記錄個人飲食、運動、健檢報告等，資訊化讓員工得以長期追蹤監測，了解身體狀況，不再單單只是傳統舉辦單次性活動，像是獲獎的群創光電、全科科技、燁輝企業、新光人壽等，就善用科技、社群媒體督促員工運動、自我健康管理，也成為此次CHR亮點之一。

（圖片來源 / 康健雜誌提供 葉懿德製圖）

CHR論壇讓獲得金獎企業能分享心得，讓更多企業參考、學習。(圖片來源 / 康健雜誌提供 陳弘璋攝）

●首次舉辦CHR論壇 邀金獎企業分享實戰經驗、推廣職場健康

今年頒獎典禮也首次舉辦CHR論壇，邀請各組金獎企業代表，分別是｢群創光電｣、｢中華汽車｣、｢璨揚企業｣及｢均豪精密｣，分享推動職場健康的第一手實戰經驗，包括如何將推動職場健康內化成為企業文化、照顧員工健康與企業績效關聯性、科技如何協助企業照顧員工等，也希望更多企業彼此學習，讓職場健康理念推廣出去。

員工健康促進，高層是否參與、推動相當關鍵，對此，中華汽車副總經理錢經武指出，關鍵在把全公司員工當自己的家人，「這並不是一個口號，從創立以來都是這樣的心態，所以會共同解決、維護家人的問題，傳統製造業跟服務業和科技業相比，較難吸引員工，因此員工是寶藏，主管也很重視員工，當作家人來對待，重點在於有沒有用心，花錢不一定能讓員工滿意、做到員工需要的，」中華汽車在廠內設置幼兒園，讓員工無後顧之憂，也設置廠內門診，照顧員工健康，以員工需求為出發點，規劃健康促進計畫。

璨揚企業由經理林揚城代表領獎。璨揚企業將員工視為家人，相當注重員工健康，由高層做起，推廣健促活動。(圖片來源 / 康健雜誌提供 陳弘璋攝）

在推動職場健康過程中，企業也確實感受到重視員工健康對於企業績效帶來影響，璨揚企業經理林揚城分享，2016年時統計發現，有20％員工有三高狀況，因此針對三高員工飲食及運動設計健促活動，希望藉此促進員工健康，並進行追蹤，至2020年底三高員工僅剩4％，且員工請病假的天數，也從每人每年1.5天降至0.5天，員工健康、不必請病假，也更能專注於工作上，對員工及企業來說皆有益。

林揚城也強調，「董事長相當重視員工健康，照顧好員工，是我們的責任。」因此由董事長帶頭，帶領高階主管先參與健促活動，再擴展到全公司，當職場健康逐漸形成一種習慣和企業文化，後續推動就不成問題，不只員工，甚至連員工眷屬、供應鏈體系，都一同推廣健促概念，讓職場健康理念透過點線面不斷擴散出去。

群創光電則是善用科技促進員工健康，群創光電人力資源處長張仁勇也大方透露科技應用的心法，群創利用APP打造一條龍服務，從疫情防護到個人健康管理，全都能透過內部APP完成，讓資訊應用發揮到最大效益，也讓員工自我健康管理更加方便。為了讓員工能兼顧家庭及工作，群創更提供各式「人生階段假」，讓員工能請假參與孩子的重要時刻，此外，張仁勇也點出，受到疫情、大環境影響，現代人壓力大，員工心理健康亟需重視，群創也因此引進正念減壓課程，照護員工心理健康。

這次受到疫情影響，不少公司的健促活動都因此停擺，但均豪精密反而因為完善的防疫規劃及員工照護，獲得評審青睞。

均豪精密副總經理簡木發指出，其實疫情前就有舉辦許多健促活動，公司內部甚至有薩克斯風樂團，讓員工可以藉此紓壓，疫情後則是透過視訊方式、健康護照集點模式，即使員工在家上班，仍然可以視訊運動集點換獎，甚至員工眷屬也連帶受惠，一起運動，打造企業、家庭、員工皆有益的三贏局面。此外，均豪精密也提供赴陸出差員工前後完整的防疫支援及照護，讓評審印象深刻，也因此在500人以下企業組別中脫穎而出，奪得金獎。

過去很多人認為「健康是自己個人的事」的觀念，已經慢慢翻轉。包括老闆和員工都認為，員工的健康，和公司的人才吸引力及經營績效綁在一起。而今年獲獎的16家企業各有特色，都是為員工健康著想的好頭家，顯示許多企業從以前比較著重它所做的「事」，到現在愈來愈關注為它做事而付出心力的「人」的身心健康和福祉，尤其在今年受到疫情影響的情況下，企業仍堅持照顧員工健康，並且以更多元、創新的方式執行，相當值得鼓勵。