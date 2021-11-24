指揮中心日前開放欲出國的高端疫苗接種者，可混打其他國際認證疫苗，民進黨立委高嘉瑜日前表示政府應道歉，結果反遭民進黨內部圍剿，高嘉瑜也趕緊自清，不是要求衛福部長陳時中道歉。對此，同黨台北市議員王世堅直言，「都是躲在暗處的小人才會攻擊她」，他更指出，黨內很多人打的是國際疫苗而非高端，憑什麼攻擊高嘉瑜？

王世堅24日在政論節目《新聞大白話》中指出，有些在政治上比較活躍、有發言權的人，他們的種種行為會讓人家誤解，但事實上民進黨一直有兩種聲音。王世堅認為，高嘉瑜的發言很正確，她質詢官員，是要求要對所有打了高端的民眾做出一個交代。

對於高嘉瑜被圍剿，王世堅表示，都是躲在暗處的小人才會攻擊她，「光明磊落放名字出來」。管碧玲講的是民進黨本來就容許不同聲音；蔡易餘則是直接表態支持高嘉瑜，認為黨內應該有不同聲音。

王世堅也說，有不同聲音的存在很重要，才不會讓決策者偏聽，不會導致誤判，而所以政策的形成，本來就是大家集思廣益、充分討論，做成決策，黨內有人躲在暗處刻意傷害高嘉瑜，說她動不動和黨唱反調，但黨內有那麼多公職自己打了國際疫苗，沒有打高端，憑什麼講？

王世堅也說，支持國產疫苗可以，但方向要對，疫苗政策應該多管齊下，不能單壓國產疫苗；對高端不要揠苗助長，該走的程序要走完；高嘉瑜是高端的被害人之一，不能出國的話，她提出質疑於公於私都是對的，高嘉瑜這麼多年來，都是光明磊落，要質疑黨的決策也是公開的，也不會隱姓埋名躲在角落攻擊某些派系。

至於有外交替代役男要去帛琉服役，但途經關島轉機，卻因接種2劑高端疫苗而被遣返，王世堅解釋衛福部不道歉的心態後後直言，該說清楚就說清楚，該道歉就道歉，這是給人民一個交代，勇於認錯、道歉，是參與民主政治很重要的認知。