全國性公投第18案「反萊豬」案第3場意見發表會今(24)日舉行，正反方代表分別由國民黨婦女部主任林麗蟬和經濟部長王美花擔任，王美花表示，食安不是光靠揣測和想像，必須要有科學證據，美國一直是台灣最重要的盟友，開放萊豬進口是克服台美貿易障礙的決定，讓我們「餐桌無恐懼，經貿有空間。」

王美花表示，開放萊豬和台美關係深化關係重大，數十年來美國一直是我們最重要的盟友，台美在貿易、軍事、文化都有密切的合作關係，美國也是民主社會，民主黨與共和黨在很多政策上意見也不一致，但對支持台灣這件事上兩黨都有很大的共識，也因為如此，蔡總統才會做出克服台美貿易障礙的決定。

王美花說，美國萊豬不是美國人不吃所以要台灣人吃，因為萊劑使用豬隻身上沒有食安疑慮的，食安不是用揣測和想像，是要有科學證據的，萊牛開放9年來並沒有出現任何食安問題，開放萊豬一樣比照聯合國標準，甚至我們對高風險族群訂定的安全殘留容許量標準比CODEX嚴格，因此蔡總統去年8月28日才宣布要讓美國萊豬進口，反萊豬公投等同宣布要把答應美國的承諾給毀棄掉。

王美花說，今年6月國際疫情嚴峻，當台灣買不到疫苗的時候，美國第一時間捐贈250萬劑莫德納疫苗，後來再捐贈150萬劑，大家對美國都相當感恩，莫德納疫苗和萊豬同樣都是美國FDA認證安全無虞，有了科學證據，我們怎麼能說別人的豬肉是有疑慮的？

王美花表示，台灣加入WTO後因為受到中國大陸打壓，簽訂的自由貿易協定不多，台灣高度依賴外貿，現在好不容易有機會加入CPTPP，如果順利加入，等於和11個會員國簽訂自由貿易協定，也就能「通路換通路，產品更有出路」、「餐桌無恐懼、經貿有空間」。

假設公投過了，CPTPP會員國會認為台灣不遵守國際貿易規範，我們等於搬石頭砸自己的腳，讓我們自己跑不動，台灣不能選擇當國際貿易的孤兒。